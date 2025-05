Rain e Visa collaborano per accelerare le carte di credito Onchain

Mostrare il potenziale della blockchain per abilitare le transazioni finanziarie quotidiane

NEW YORK, 2 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Rain, piattaforma globale di emissione di carte creata per le stablecoin, sta contribuendo all'avvio di una nuova era di finanza on-chain attraverso la sua collaborazione con Visa.

Oggi Rain ha annunciato la sua adesione al programma pilota di Visa per il regolamento delle stablecoin. Rain ha completamente tokenizzato i suoi crediti su carte di credito e ha trasferito tutte le transazioni di regolamento delle sue carte Visa a USDC, per poter ora effettuare pagamenti con Visa 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.

Rain fornisce un'infrastruttura backend (API, livelli di conformità e logica di regolamento) che consente alle fintech e ai wallet di creare e lanciare programmi per carte collegati alle stablecoin. Con la crescente domanda di pagamenti globali in tempo reale, Rain sta riscontrando un forte slancio da parte dei partner che desiderano emettere e utilizzare carte on-chain e gestire transazioni in stablecoin.

Liquidazione di stablecoin a 7 giorni

Lo stack di regolamento proprietario di Rain porta tutta la logica di autorizzazione e di regolamento on-chain. La tecnologia di Rain consente l'interoperabilità delle transazioni con carta sulla rete Visa con stablecoin su più blockchain. Quando un utente effettua un pagamento con una carta Visa emessa da Rain, Visa effettua il pagamento con l'acquirente del commerciante come di consueto. Rain sfrutta programmaticamente le stablecoin, consentendo il regolamento in rete 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.

Crediti delle carte di credito tokenizzatiLa piattaforma Rain ha inoltre tokenizzato completamente i suoi crediti delle carte di credito, consentendo una gestione più efficiente del capitale e una maggiore trasparenza nell'intero sistema. Queste capacità aiutano le fintech ad arrivare più rapidamente sul mercato con nuovi prodotti. Offrendo al contempo ai consumatori l'accesso a esperienze di pagamento interoperabili a livello globale e incentrate sul digitale.

Rain è inoltre orgogliosa di annunciare una prima mondiale: finanziamento dei crediti delle carte di credito a circuito chiuso mediante l'utilizzo di stablecoin. Rain collabora con una rete di partner di capitale, prendendo in prestito stablecoin per facilitare la liquidazione dei crediti delle carte di credito. Prendendo in prestito dai creditori e rimborsandoli programmaticamente, Rain è riuscita a ridurre il costo totale del capitale per i programmi di credito al consumo e B2B, offrendo al contempo ai creditori accesso a garanzie superiori e rimborsi programmatici basati su contratti intelligenti. Questa potente struttura ha il potenziale di sbloccare l'accesso al credito per gli utenti nei mercati finanziari sottosviluppati, il tutto sbloccando al contempo significative efficienze operative e di capitale per Rain e per i programmi supportati da Rain.

"Grazie alla partecipazione al programma di regolamento USDC di Visa, ora siamo in grado di effettuare transazioni 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, anche al di fuori degli orari bancari tradizionali. Il regolamento USDC ci consente di essere più efficienti in termini di capitale, contribuendo a ridurre la necessità di garanzie e offrendo alle nostre controparti lo stesso livello di protezione. Questo detta un nuovo standard per gli emittenti e migliora ulteriormente l'utilità delle risorse digitali", ha dichiarato Farooq Malik, CEO e co-fondatore di Rain.

"Spostare denaro oltre confine è sempre stato complesso, ma la tecnologia blockchain e le stablecoin stanno contribuendo a cambiare la situazione", ha dichiarato Rubail Birwadker, responsabile dei prodotti di crescita e delle partnership di Visa. "La nostra collaborazione con Rain per favorire l'integrazione dei pagamenti on-chain e consentire la liquidazione in sette giorni rappresenta un grande passo avanti verso la semplificazione dei pagamenti globali".

Questo è solo l'inizio. Rain continua a esplorare nuovi modi per migliorare l'utilità delle stablecoin, come il suo stack di regolamento indipendente dalle risorse e l'autorizzazione blockchain, che insieme consentono al credito di esistere interamente on-chain. Rain sta aprendo la strada a un ecosistema finanziario più efficiente, trasparente e accessibile che riduce il capitale circolante, limita le frodi e favorisce il miglioramento dei risultati operativi.

Membro principale Visa

Rain, membro principale di Visa, offre soluzioni di pagamento perfettamente integrate presso oltre 150 milioni di esercizi commerciali che accettano Visa in tutto il mondo. Utilizzando le stablecoin per la liquidazione giornaliera automatizzata con la rete Visa, Rain raddoppia la sua missione volta a integrare la tecnologia blockchain con i sistemi finanziari tradizionali, rendendo le risorse digitali perfettamente interoperabili per i casi d'uso quotidiani.

Informazioni su Rain: Rain è una piattaforma globale di emissione di carte basata su stablecoin. L'azienda, fondata nel 2021 da Farooq Malik e Charles Naut, sponsorizza e gestisce programmi di carte in numerosi mercati in qualità di membro principale di Visa. Rain è supportato da Norwest Venture Partners, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures, Coinbase Ventures e altri. Scopri di più su https://www.rain.xyz/

CONTATTO: Charles Yoo-Naut; charles@rain.xyz

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rain-e-visa-collaborano-per-accelerare-le-carte-di-credito-onchain-302444974.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire