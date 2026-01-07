Rishabh Software presenta Rishabh Pro Engineering Services, per accelerare la sua visione ingegneristica

VADODARA, India, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Rishabh Software, leader mondiale nel settore dell'imprenditoria e dell'ingegneria digitale, ha annunciato lo scorporo della sua divisione di progettazione ingegneristica in un'entità indipendente: Rishabh Pro Engineering Services Private Limited. Questa iniziativa consoliderà l'attenzione dell'azienda nel fornire servizi di progettazione ingegneristica multidisciplinari e di qualità elevata. Si rivolgerà alle organizzazioni che operano in settori leader quali petrolio e gas, manifatture, chimica, criogenia, petrolchimica, idrogeno verde, energia e altro ancora.

Questa transizione segna una tappa fondamentale nel percorso ingegneristico di Rishabh. Operando in modo indipendente, Rishabh Pro Engineering Services migliorerà la propria specializzazione e agilità, oltre a rispondere in modo più efficace alle complesse esigenze ingegneristiche.

Fondata nel 2006, la divisione di progettazione e ingegneria è cresciuta costantemente nel corso di due decenni. Si è costruita una solida reputazione grazie alle forniture puntuali e alle partnership a lungo termine con i clienti. La decisione di diventare un'entità separata riflette la maturità della divisione e la sua prontezza alla crescita.

Rishabh Pro Engineering Services si concentrerà su soluzioni di progettazione ingegneristica pronte per il futuro. Tra queste rientrano capacità multidisciplinari nell'ingegneria di processo, dettagliata e di tipo skid, oltre a servizi di analisi strutturale e sulle sollecitazioni delle tubazioni. La struttura indipendente consentirà una maggiore responsabilità, un processo decisionale più rapido e un migliore allineamento con le aspettative del cliente.

Commentando questa iniziativa, l'amministratore delegato Raju Shah ha affermato: "Questa transizione segna un momento decisivo nel nostro percorso ingegneristico. La creazione di Rishabh Pro Engineering Services come marchio separato ci consente di operare con maggiore attenzione e responsabilità. "Pro" riflette gli standard che rappresentiamo oggi: proattivo nell'approccio, professionale nell'esecuzione e progressivo nel pensiero. Non si tratta solo di un cambiamento strutturale. Si tratta di un impegno a lungo termine nei confronti dei clienti, dei partner e dei team".

Nell'ambito della transizione, Rishabh Pro Engineering Services ha presentato una nuova identità visiva. Ciò include un logo e un design modernizzati. La nuova identità riflette la prospettiva globale, la competenza multidisciplinare e la visione orientata al futuro dell'azienda, pur restando radicata nella sua tradizione ingegneristica e rafforzata da funzionalità avanzate di progettazione e simulazione digitale.

Informazioni su Rishabh Pro Engineering Services

Rishabh Pro Engineering Services Private Limited è una società di progettazione ingegneristica multidisciplinare con quasi due decenni di esperienza a livello globale. L'azienda fornisce supporto ingegneristico proattivo, competente e all'avanguardia a proprietari e operatori, appaltatori EPC, PMC e produttori di pacchetti modulari lungo l'intera catena del valore energetico globale. Specializzata in upstream, midstream e downstream, sia onshore che offshore, Rishabh Pro Engineering Services aiuta i clienti a raggiungere risultati di progetto più sicuri, più intelligenti e più efficienti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851621/Rishabh_Pro_Engineering.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2851622/Rishabh_Pro_Engineering_Services_Logo.jpg

