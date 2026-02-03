RoboUP lancia ufficialmente Raccoon 2 SE: il miglior tosaerba per piccoli prati

I preordini dal 1° febbraio al 17 marzo includono la spedizione prioritaria e un kit regalo di accessori del valore di 148 €.

SHENZHEN, Cina, 3 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- RoboUP ha lanciato ufficialmente nei suoi negozi online UE e USA il Raccoon 2 SE, posizionandolo come il tagliaerba robotizzato per eccellenza per i proprietari di casa che cercano risultati professionali con un budget limitato. Progettato appositamente come piccolo tosaerba robotizzato da giardino, questo modello compatto offre la cura automatizzata del prato per giardini privati di dimensioni inferiori a 600 m², con una forte attenzione a convenienza, semplicità e prestazioni pratiche.

Ridefinire il prezzo dei robot tosaerba

A differenza delle macchine di grandi dimensioni o dal prezzo elevato, progettate per grandi proprietà, il Raccoon 2 SE soddisfa le reali esigenze dei proprietari di piccoli prati. È pensato per villette a schiera, cortili compatti e giardini di ville, dove la gestione degli spazi è fondamentale. Mantenendo il prezzo del robot tagliaerba sotto i 500 €, RoboUP rende accessibile a tutti la progettazione high-tech di giardini.

Il Raccoon 2 SE si basa su tre principi fondamentali:

Validato dalla community

Il Raccoon 2 SE ha debuttato per la prima volta su Kickstarter a fine 2025, ottenendo il supporto di oltre 600 sostenitori. Il prodotto è stato convalidato con approfonditi test iniziali da parte di oltre 20 organi di stampa professionali e oltre 80 tester beta. Il loro feedback ha contribuito a perfezionare la navigazione e l'usabilità quotidiana di questo tagliaerba robotizzato.

"Molti proprietari di piccoli prati ritengono che il taglio robotizzato sia troppo costoso o troppo complicato", ha dichiarato Louis, CEO di RoboUP. "Raccoon 2 SE è stato creato per cambiare questa situazione. È un modo pratico, conveniente e semplice per passare alla cura automatizzata del prato".

Incentivi per il preordine

Il programma di pre-ordine è attivo dal 1° febbraio al 17 marzo. I clienti che ordinano in anticipo riceveranno la spedizione prioritaria, oltre a un kit regalo di accessori gratuito contenente 24 lame di ricambio e un garage per tosaerba, del valore di 148 €.

Il prodotto è disponibile esclusivamente presso i negozi ufficiali RoboUP UE e USA.

