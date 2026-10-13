Rockwell Automation amplia il portafoglio Integrated Architecture con il controllore CompactLogix 5390

Il nuovo controllore offre prestazioni migliorate, funzionalità di sicurezza e cybersecurity integrate per aiutare i costruttori di macchine a soddisfare le mutevoli esigenze operative e normative

MILWAUKEE, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi il lancio del controllore CompactLogix® 5390, l'ultima innovazione della famiglia di controllori Integrated Architecture® progettata per aiutare i costruttori di macchine e le aziende manifatturiere a ottimizzare prestazioni, sicurezza, safety, gestione dei dati e flessibilità nei moderni ambienti di automazione.

Le operazioni industriali sono sempre più interconnesse e ad alta intensità di dati, il che impone requisiti sempre più stringenti ai sistemi di controllo. Per rimanere competitivi, gli OEM e gli utenti finali devono gestire applicazioni che richiedono maggiori capacità, safety integrata, cybersecurity e visibilità operativa. Soddisfare questi requisiti e fornire soluzioni più intelligenti comporta spesso una maggiore complessità e un ulteriore impegno progettuale.

Ampliando la collaudata piattaforma Logix, i controllori CompactLogix 5390 combinano cybersecurity integrata, safety integrata e prestazioni avanzate in un'unica piattaforma di controllo. Con funzionalità di sicurezza allineate alla norma IEC 62443-4-2 e la predisposizione per il Cyber Resilience Act dell'UE, il controllore aiuta i costruttori di macchine a rispondere all'evoluzione dei requisiti normativi a livello globale, semplificando al contempo la progettazione delle macchine.

Il supporto per gli I/O PointMax™ locali consente di realizzare architetture più modulari, mentre un ingombro ridotto del 43% rispetto ai precedenti controllori CompactLogix 5380 contribuisce a ridurre lo spazio necessario all'interno del quadro e a standardizzare i progetti tra le famiglie di macchine. Nel loro insieme, queste funzionalità aiutano i clienti a gestire applicazioni di automazione sempre più sofisticate con minore complessità.

"Oggi, ai produttori e ai costruttori di macchine viene chiesto molto più che offrire prestazioni. Devono anche rispondere a requisiti di safety e cybersecurity sempre più stringenti, gestendo al contempo operazioni su scala sempre più ampia e interconnesse", ha affermato Siva Iyyamperumal, senior product manager di Rockwell Automation. "I controllori CompactLogix 5390 riuniscono queste funzionalità in un'unica piattaforma, aiutando i clienti a semplificare la progettazione delle macchine, a prepararsi a soddisfare i requisiti normativi e a estendere con fiducia le applicazioni di automazione avanzate"

Le funzionalità integrate di cybersecurity e safety aiutano i costruttori di macchine a ridurre i rischi, a semplificare le attività necessarie per la conformità e a prepararsi all'evoluzione delle normative a livello globale, senza aggiungere complessità all'architettura della macchina.

I controllori CompactLogix 5390 sono progettati per integrarsi perfettamente nell'ecosistema Integrated Architecture di Rockwell Automation e ampliano l'offerta dell'azienda di soluzioni compattead alte prestazioni, che riunisce tecnologie di controllo, I/O, visualizzazione, motion, safety e gestione delle informazioni in un'architettura ottimizzata per i costruttori di macchine e gli OEM. Il controllore si integra con PointMax I/O, le soluzioni motion Kinetix®, i drive PowerFlex®, le tecnologie di rete Stratix®, il software FactoryTalk® Design Studio™ e altre soluzioni di visualizzazione.

Questo approccio integrato contribuisce a semplificare le attività di progettazione, a ridurre i rischi legati alla messa in servizio e a offrire un percorso di crescita scalabile, dalle singole macchine ai sistemi di produzione complessi

Per ulteriori informazioni sul controllore CompactLogix 5390, visitare il sito Web di Rockwell Automation o contattare il proprio distributore.

FAQ

In che modo i controllori CompactLogix 5390 supportano prestazioni elevate in un formato compatto?I controllori CompactLogix 5390 ampliano l'offerta di soluzioni compatte ad alte prestazioni di Rockwell Automation, fornendo ai costruttori di macchine e agli OEM tecnologie integrate di controllo, I/O, visualizzazione, motion, safety e gestione delle informazioni per realizzare macchine più performanti, più sicure sotto il profilo della safety e cybersecurity e sempre più data-driven.

A chi è destinata questa soluzione?Questa soluzione è pensata per OEM, integratori di sistemi e utenti finali che necessitano di una piattaforma scalabile e ad alte prestazioni per il controllo e la gestione delle informazioni in grado di supportare macchine sempre più complesse, skid di processo e sistemi di produzione e, al contempo, prepararli alle future esigenze operative.

In che modo questa soluzione aiuta le aziende manifatturiere?I controllori CompactLogix 5390 aiutano le aziende manifatturiere a migliorare la produttività, la flessibilità e l'efficienza operativa grazie a una maggiore potenza di elaborazione, una maggiore scalabilità e funzionalità di connettività avanzate. Consentono di migliorare la velocità operativa delle macchine, supportano i crescenti requisiti applicativi e facilitano l'integrazione di dati, diagnostica e tecnologie avanzate in tutte le operazioni.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno fiscale 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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