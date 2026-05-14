Rockwell Automation estende la soluzione EtherNet/IP In-cabinet con nuove funzionalità di controllo motore e connessioni di potenza

La nuova versione integra un numero ancora maggiore di componenti per il controllo motore, migliora la diagnostica e semplifica la progettazione dei quadri di controllo

MILWAUKEE, Wisconsin, 14 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi nuove funzionalità della propria soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, ampliando il supporto a ulteriori dispositivi per il controllo e la protezione dei motori. Questo aggiornamento consente alle aziende manifatturiere di collegare un numero ancora maggiore di componenti all'interno del quadro di controllo, di semplificare il cablaggio e di ottenere informazioni diagnostiche più approfondite, senza dover riprogettare l'architettura esistente.

Per aumentare la produttività e ridurre i tempi di fermo macchina, le aziende manifatturiere spesso si trovano a dover affrontare difficoltà legate a un accesso limitato ai dati e alla complessità delle installazioni dei quadri. La soluzione EtherNet/IP In-cabinet risolve queste problematiche ottimizzando la comunicazione tra i dispositivi all'interno del quadro, migliorando la disponibilità dei dati in tempo reale e semplificando l'installazione, l'espansione e la manutenzione nel tempo dei sistemi di controllo motori.

Questa nuova versione ampliata introduce un tap di alimentazione aggiuntiva ed estende la connettività EtherNet/IP a ulteriori componenti per il controllo motore, tra cui gli interruttori di protezione motore 140ME e i relè elettronici di protezione motore E100, tramite un modulo di comunicazione per contattori 100-E. Questi miglioramenti consentono alle aziende manifatturiere di realizzare quadri di controllo più intelligenti e connessi, migliorando al contempo le capacità diagnostiche e la visibilità complessiva del sistema.

"La soluzione EtherNet/IP In-cabinet continua a rivoluzionare il modo in cui i clienti progettano e installano i quadri di controllo" ha affermato Kelly Passineau, product manager di Rockwell Automation. "Grazie all'introduzione di un tap di alimentazione supplementare e della connettività per ulteriori componenti del quadro, offriamo ai produttori ancor più possibilità di ridurre i tempi di installazione, migliorare le capacità diagnostiche e realizzare sistemi intelligenti e data-driven, il tutto con una minore complessità".

I vantaggi principali di questa nuova soluzione includono:

"La soluzione EtherNet/IP In-cabinet non è semplicemente un prodotto, ma un portafoglio in continua evoluzione, progettato per crescere insieme al vostro sistema", ha affermato Jimmy Alvarez, direttore portfolio and business management di Rockwell Automation. "Questa release rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sviluppo, che prevede l'estensione del supporto a ulteriori componenti nel quadro, un accesso più approfondito ai dati e funzionalità diagnostiche sempre più evolute, volte a migliorare nel tempo visibilità e prestazioni. Man mano che le esigenze operative dei nostri clienti cambiano, la soluzione evolve con loro, offrendo un percorso flessibile e a lungo termine verso architetture in-cabinet più intelligenti e connesse".

Ulteriori informazioni sulla soluzione EtherNet/IP In-cabinet nel sito web di Rockwell.

Quali sono le novità dell'ultima versione della soluzione EtherNet/IP In-cabinet?Questa versione introduce un tap di alimentazione supplementare ed espande la connettività a ulteriori dispositivi di controllo e protezione motore, inclusi gli interruttori di protezione motore 140ME e i relè elettronici di protezione motore E100.

A chi è destinata questa soluzione?Questa gamma di prodotti è pensata per i costruttori di quadri elettrici, le aziende manifatturiere e gli OEM che intendono ottimizzare le reti industriali, semplificare il cablaggio all'interno dei quadri e ottenere migliori capacità diagnostiche dai quadri di controllo grazie a un maggior numero di dispositivi collegati.

In che modo questa soluzione aiuta le aziende manifatturiere?La soluzione EtherNet/IP In-cabinet riduce i tempi e la complessità del cablaggio, migliora l'accesso ai dati in tempo reale e consente alle aziende manifatturiere di espandere i sistemi senza dover ricorrere a modifiche strutturali significative.

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Rockwell Automation, con sede a Milwaukee, Wisconsin, conta circa 26.000 dipendenti impegnati a supportare i nostri clienti in oltre 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visitate il sito www.rockwellautomation.com.

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