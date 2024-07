Ruggiero Piccolo: “Per avere un buon riposo si deve cambiare letto e materasso con regolarità”

È provato che sostituire i sistemi di riposo con costanza migliora la salute e la qualità della vita, perchè permette di mantenere inalterato il nostro equilibrio psicofisico.

Barletta, 18 luglio 2024. Esiste una netta differenza tra il sonno e il riposo. Un buon riposo è fondamentale per mantenere inalterato il nostro equilibrio psicofisico, come sottolineano spesso i medici. Fattore determinante è di certo il materasso, che deve avere la giusta ergonomia, ossia rispettare la nostra colonna vertebrale. Non è consigliabile soltanto scegliere quello adatto alle proprie esigenze, ma anche cambiarlo con regolarità, perché un materasso usurato può incidere in modo importante sulla qualità della vita.

“Un materasso, mediamente, ha la durata di 10 anni – spiega Ruggiero Piccolo, titolare di PL Relax a Barletta – perché, come ogni prodotto, ha un tempo fisiologico di consumo. Con l’usura il materasso perde le caratteristiche, le prestazioni e non è più performante al 100%, qualunque sia la tipologia. Sostituire il materasso è quindi una scelta importante e vanno sempre considerati più fattori. Quello che consiglio è di non partire da una scelta legata soltanto al prezzo, ma piuttosto capire l’obiettivo che si vuole raggiungere con il nuovo materasso, perché è in grado di migliorare sensibilmente il sonno e quindi la veglia”.

Materasso memory, in lattice, con molle insacchettate. A ognuno il suo buon riposo, perché non c’è un materasso perfetto per tutti. Dai modelli base a quelli personalizzati, fino ai prodotti di massima eccellenza, vanno sempre valutati diversi elementi, facendosi consigliare da chi conosce bene ogni caratteristica. “Se si soffre il caldo, ad esempio, è più adatto il materasso con le molle insacchettate – suggerisce Piccolo di PL Relax –. Anche il rivestimento del materasso ha il suo valore: c’è differenza se è realizzato in tessuto sintetico oppure naturale di alto livello. Il rivestimento naturale, come viscosa o cotone, pur assorbendo il sudore della persona distesa e l’umidità dell’ambiente, li dissipa dal tessuto stesso, non lasciandoli così nel materasso. Sicuramente un rivestimento di maggiore qualità permette di mantenere meglio nel tempo le caratteristiche del materasso stesso”.

Rientrano nelle stesse considerazioni anche le reti, che negli ultimi anni sono state il banco di prova per la sperimentazione ortopedica, raggiungendo risultati rivoluzionari dal punto di vista del comfort e del benessere. Ne esistono di molte tipologie. “È chiaro che se si sceglie un materasso di qualità e all’avanguardia, si consiglia un piano letto adeguato, perché saranno funzionali l’uno all’altro. Le reti possono cambiare completamente la qualità del riposo, garantendo la scomparsa di dolori lombari o fastidi mattutini dovuti alla condizione del letto. Un buon materasso e una buona rete, se di qualità, possono durare maggiormente”, sottolinea Ruggiero Piccolo.

Il materasso è il luogo dove trascorriamo indubbiamente la maggior parte del nostro tempo. Per questo è un prodotto su cui può valere la pena investire, preferendo standard qualitativi di livello e i consigli di rivenditori esperti. L’azienda PL Relax di Barletta, guidata da Ruggiero Piccolo e Fonte Lopez, vanta un'esperienza di oltre 20 anni nel settore del riposo e del relax. Nello showroom di 400 mq sono selezionati prodotti innovativi dei migliori marchi, con varie tipologie, stili e costi disponibili sul mercato, così da per risolvere in modo completo ogni esigenza ed offrire una qualità prolungata di riposo e di benessere.

