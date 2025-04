Sanoculis ottiene il marchio CE per il prodotto MINT® per il trattamento del glaucoma

TEL AVIV, Israele, 22 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Sanoculis Ltd., azienda specializzata in tecnologie per dispositivi medici oftalmici, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione per il marchio CE ai sensi del Regolamento sui dispositivi medici (MDR) nell'Unione europea (UE) per il suo prodotto MINT® (trabeculostomia nasale minimamente invasiva), un'innovativa piattaforma tecnologica senza stent per il trattamento dei pazienti adulti sottoposti a chirurgia a livello di angolo del glaucoma.

MINT® utilizza una tecnologia unica di trefinazione meccanica e semiautomatica con un diametro all'avanguardia di 0,14 mm per creare aperture precise nella rete trabecolare pigmentata. Questo approccio senza stent è progettato per elevare lo standard di cura e offre un'opzione terapeutica meno invasiva e più efficace per i pazienti affetti da glaucoma.

"MINT® rappresenta una trasformazione sostanziale nel campo della chirurgia mininvasiva del glaucoma (MIGS), con un potenziale significativo per migliorare i risultati per i pazienti e innalzare lo standard di cura", ha affermato Nir Israeli, co-fondatore e amministratore delegato di Sanoculis. "I dati clinici del nostro studio prospettico a braccio singolo, con follow-up di due anni, indicano che MINT® è sicuro ed efficace nel ridurre la pressione intraoculare (IOP) e, al contempo, nel ridurre la necessità di assumere farmaci per il glaucoma".

Sanoculis prevede di lanciare sul mercato, in via selettiva, la tecnologia MINT® entro la fine dell'anno.

Informazioni sul glaucoma Il glaucoma colpisce 76 milioni di persone in tutto il mondo (si prevede che entro il 2040 la cifra salirà a 112 milioni) ed è la seconda causa di cecità irreversibile a livello globale. La maggior parte delle forme di glaucoma sono croniche e, se non vengono diagnosticate o curate, portano alla perdita irreversibile della vista. La diagnosi e il trattamento precoci sono essenziali per proteggere dalla perdita della vista, che si verifica quando il nervo ottico si deteriora, portando alla progressiva perdita del campo visivo. Attualmente l'unica terapia comprovata per il glaucoma è l'abbassamento della pressione intraoculare e la riduzione della progressione del campo visivo. L'attuale paradigma di trattamento inizia solitamente con colliri topici e può progredire verso la terapia laser o la chirurgia mininvasiva del glaucoma (MIGS), prima di ricorrere alla tradizionale chirurgia filtrante più invasiva.

Informazioni su Sanoculis Sanoculis Ltd. è un'azienda specializzata in tecnologie per dispositivi medici oftalmici. Sanoculis ha sviluppato soluzioni proprietarie, senza stent e minimamente invasive, progettate per eseguire sclerostomie e trabeculostomie durante gli interventi chirurgici sull'angolo del glaucoma. La missione dell'azienda è quella di fornire piattaforme tecnologiche innovative e senza stent in grado di migliorare la qualità delle cure e i risultati per i pazienti affetti da glaucoma.

Contatto:Elad ShalevVicepresidente marketing e vendite globalielad@sanoculis.com+972509827282

Video - https://www.youtube.com/watch?v=pEoCdMDAvS4

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/sanoculis-ottiene-il-marchio-ce-per-il-prodotto-mint-per-il-trattamento-del-glaucoma-302433417.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire