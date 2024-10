Schneider Electric: a Casalecchio di Reno l’ Innovation Hub tecnologico per la Transizione 5.0

Stezzano (BG) 8 ottobre 2024 – Schneider Electric, leader mondiale nella digitalizzazione della gestione dell’energia e nell’automazione industriale, ha presentato il completo rinnovamento dell’Innovation Hub allestito presso la sede dell’azienda a Casalecchio di Reno (BO).

L’Innovation Hub, creato nel 2018 per accompagnare le aziende nel percorso dell’Industria 4.0, è stato trasformato per accogliere le nuove tecnologie che nel giro di appena sei anni hanno cambiato il volto dell’industria, offrendo strumenti di competitività e di innovazione senza precedenti, capaci di coniugare la crescita e la sostenibilità. Apre quindi le porte a nuovi visitatori, che si aggiungeranno ai 3.000 che ne hanno finora già usufruito.

L’Innovation Hub di Casalecchio fa parte della rete di hub che Schneider Electric ha creato in Italia, con altre strutture presso le sedi di Bergamo, Napoli e Pieve d’Alpago in Veneto. In questo luogo l’azienda riunisce tutte le applicazioni e tecnologie che danno forma già oggi all’industria di domani, con particolare attenzione al tema della Transizione 5.0: ovvero, alla capacità di coniugare l’innovazione digitale dei processi e delle macchine industriali con una maggiore efficienza energetica e sostenibilità.

Qui Schneider Electric mette a disposizione dei clienti industriali di ogni settore e del pubblico più ampio, in particolare nell’ambito della formazione, un luogo dove comprendere il presente e il futuro, che sarà definito dall’intelligenza artificiale associata a un’automazione industriale aperta e basata sul software.

“Transizione 5.0 non è solo il nome del piano di incentivi lanciato dal Governo. Transizione 5.0 è una nuova visione di crescita industriale che è pienamente immersa nel mondo digitale e imbocca una volta per tutte la strada della sostenibilità” ha detto Claudio Giulianetti, Vice President Industrial Automation di Schneider Electric. “Gli incentivi sono uno stimolo fondamentale ad investire, che va colto molto velocemente per aumentare le prospettive di business e intraprendere un percorso virtuoso di innovazione e assicurarsi competitività, non solo nel contesto locale, ma anche sul mercato globale a cui si rivolgono i nostri costruttori di macchine. Per questo abbiamo creato un ecosistema che fa leva sulle tecnologie più evolute, che uniscono già efficienza energetica e operativa, nel quale i clienti possono trovare consulenza, personale dedicato e una rete di partner per realizzare i progetti e supportare tutte le azioni richieste dalla normativa per ottenere il credito d’imposta”.

Un viaggio nel futuro dell’industria

L’Innovation Hub di Casalecchio offre un percorso esperienziale e pratico, che comprende postazioni con macchine che integrano tecnologie digitali e meccatroniche e permette di “provare” con demo basate su applicazioni reali le funzionalità del software industriale, scoprire i gemelli digitali di macchine e impianti, di entrare in ambienti industriali e guidare da remoto gli operatori utilizzando la realtà aumentata e virtuale.

E’ anche possibile sedersi ai comandi di una control room – che permette al costruttore di collegarsi da remoto alle macchine che ha installato in aziende di tutto il mondo per controllarle, intervenire in caso di problemi e per analizzare, anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, i dati di consumi e di funzionamento: questo consente di offrire al cliente strumenti per migliorare e garantire l’efficienza energetica e operativa.

Non mancano, naturalmente, le tecnologie di automazione industriale più innovative che assumono particolare valore nelle applicazioni per il packaging, che uniscono la robotica tradizionale e collaborativa, soluzioni “multicarrier” che offrono la massima flessibilità di utilizzo, i sistemi di visione guidati da tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale e altro ancora.

E ancora, nell’Innovation Hub, inoltre, sono presenti postazioni dedicate alla piattaforme Schneider Electric di automazione di macchina basata sul software, alle proposte per specifici settori verticali, alla gestione energetica integrata con quadri e sistemi di distribuzione elettrica; e non mancano le soluzioni per i data center locali (edge) che servono per poter gestire e utilizzare i dati che alimentano tutte le applicazioni industriali.

Dalla Via Emilia al mondo – Schneider Electric a Casalecchio di Reno

Casalecchio è da circa cinquant’anni il “cuore” emiliano di Schneider Electric. In questa sede, in particolare, sono state sviluppate competenze di altissimo livello – che sono al servizio dell’azienda e dei suoi clienti di tutto il mondo – nell’ambito della costruzione di macchine per il packaging.

E’ un centro di eccellenza nel quale oggi operano circa 100 professionisti qualificati che supportano i clienti in ogni fase dei loro progetti. Nuove forze arrivano in modo continuativo con l’assunzione di personale in particolare di area tecnica e tecnologica, spesso proveniente dai percorsi di formazione delle Accademie Industria 4.0 ed Efficienza Energetica che Schneider Electric propone a scuole e università del territorio.

“Siamo fieri delle nostre altissime competenze e degli innumerevoli progetti che abbiamo realizzato con i più importanti costruttori di macchine e il continuo investimento di Schneider Electric su di noi – testimoniato anche dal rinnovamento dell’Innovation Hub – attesta il valore che produciamo per l’azienda e per i nostri clienti” ha detto Fabio Parmeggiani, Direttore Commerciale di area di Schneider Electric. “Soprattutto, siamo inseriti pienamente nel “tessuto connettivo” della comunità e del sistema economico locale e ci mettiamo a disposizione per aiutarlo a crescere, a comprendere e praticare l’innovazione e per creare opportunità di formazione in settori dove la domanda, anche da parte dei nostri clienti, è altissima”.

Schneider Electric collabora con le scuole superiori a indirizzo tecnico per i percorsi di PCTO (percorsi di competenze e orientamento) e collabora con le Università di Bologna e Ferrara sia per la didattica – offrendo docenze e progetti come le già citate accademie – sia offrendo opportunità di tirocinio. L’azienda è legata anche all’ITS Fondazione Aldini e Valeriani e collabora con la Bologna Business School su diversi fronti ed in particolare sulle tematiche di sostenibilità. Altrettanto ampia l’attività sul fronte aziendale con Confindustria Emilia e con la partecipazione in BIREX, il competence center dell’Emilia Romagna. L’azienda si rivolge anche alla comunità locale con iniziative che portino valore sociale, come le iniziative di volontariato aziendale. Nel corso degli ultimi anni l’Innovation Hub ha visto la presenza di oltre 3.000 visitatori di cui più di 500 Studenti di scuole superiori, Università e Business School.

Primo atto: una due giorni per i costruttori di macchine

La prima occasione in cui il rinnovato Innovation Hub apre le porte al pubblico è l’evento “IMPACT – OEM protagonisti della transizione digitale” dell’8 e 9 ottobre, che vede la partecipazione di 150 aziende del settore OEM (costruzione di macchine). Nell’evento Schneider Electric presenta l le proprie direttrici strategiche e tecnologiche e traccia lo scenario del mercato, con il supporto di relatori del mondo della finanza e dell’innovazione e con la testimonianza di alcune grandi aziende industriali italiane

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On.

La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti.

Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

