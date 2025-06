Schneider Electric è l’azienda più sostenibile d'Europa secondo Corporate Knights

Rueil-Malmaison (France)/Bergamo, 10 giugno 2025 – Schneider Electric, leader nella digitalizzazione della gestione dell'energia e dell'automazione, è l’azienda più sostenibile in Europa secondo Corporate Knights, società di media e ricerca canadese focalizzata sulle performance di sostenibilità aziendale.

Il riconoscimento colloca Schneider Electric al top della classifica Europe 50, che ha analizzato oltre 600 aziende europee quotate in borsa in base a un insieme di criteri di sostenibilità, e giunge in seguito al riconoscimento ricevuto nel gennaio 2025 in qualità di Azienda più sostenibile al mondo, conferitole sempre da Corporate Knights all’interno dell’ambita classifica Global 100.

Questo risultato conferma ancora una volta il costante impegno di Schneider Electric nei confronti della sostenibilità e la sua capacità di promuovere il cambiamento, in ogni segmento e in ogni area geografica.

"In Schneider Electric, la sostenibilità non è solo una priorità tra le altre: è parte integrante dei nostri obiettivi e della nostra mission", ha dichiarato Esther Finidori , recentemente nominata Chief Sustainability Officer di Schneider Electric. "Essere considerati l'azienda più sostenibile d'Europa è un riconoscimento autorevole del nostro impegno nel generare un impatto positivo attraverso innovazione, trasparenza e collaborazione. Siamo orgogliosi di essere da esempio e continueremo a fornire il nostro contributo, per un mondo più sostenibile e inclusivo".

La classifica Europe 50 si basa sulla stessa rigorosa metodologia utilizzata da Corporate Knights per la Global 100, che esamina le aziende in base a un'ampia gamma di indicatori di performance ESG, tra i quali la produttività rispetto alle emissioni di CO 2 (carbon productivity), i ricavi ottenuti da beni e servizi a basse emissioni (clean revenues), la diversity del consiglio di amministrazione e gli investimenti legati alla sostenibilità. Il suo ambito di applicazione include le aziende nell’indice STOXX Europe 600 e le prime 100 società per capitalizzazione di mercato quotate in borsa con sede in Europa.

Questo doppio riconoscimento, sia a livello globale che regionale, evidenzia l'impatto positivo di Schneider Electric che, grazie alle sue tecnologie e soluzioni innovative, supporta clienti e partner nella riduzione del loro impatto ambientale, nel miglioramento dell'efficienza energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

