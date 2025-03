Schneider Electric: le tecnologie per il futuro dell’industria in mostra a Hannover Messe 2025

Hannover, Germania, 31 marzo 2025 – Schneider Electric, un leader nella gestione dell’energia e dell’automazione, presenta l’evoluzione della sua offerta per un’automazione aperta e incentrata sul software e le più recenti innovazioni tecnologiche in occasione dell’edizione 2025 di Hannover Messe (Hall 11, stand C52). In linea con il tema dell’evento “Shaping the Future with Technology” l’azienda dimostrerà la sua capacità di accrescere la competitività, la sostenibilità e la resilienza del settore industriale grazie all’automazione, alla digitalizzazione e all’elettrificazione.

Il settore industriale affronta sfide molto complesse: cambiamenti nello scenario competitivo, rapida evoluzione tecnologica, costi elevati dell’energia, normative ambientali stringenti, interruzioni nelle supply chain. A ciò si aggiungono fattori quali l’incertezza economica e la difficoltà nel reperire personale. Per assicurarsi competitività e efficacia nel lungo termine servono interventi strategici e investimenti; la chiave del successo è essere agili e adattabili.

In questo senso, l’automazione è uno strumento fondamentale. L’automazione, cuore dell’operatività industriale, non controlla solo i processi: genera anche dati di grande valore che, se contestualizzati, offrono informazioni utili per migliorare l’efficienza e la produttività.

EcoStruxure Automation Expert , il sistema di automazione aperta e incentrata sul software creato da Schneider Electric, permette l’interoperabilità e la portabilità delle applicazioni; aiuta a rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e a integrare tecnologie digitali e intelligenza artificiale.



Questo sistema ottimizza l’utilizzo delle risorse, promuove pratiche sostenibili e rafforza la resilienza a livello di supply chain grazie a una concezione adattabile e modulare; a ciò si aggiunge una riduzione dei costi operativi.

Visitando lo stand Schneider Electric ad Hannover Messe si potranno toccare con mano soluzioni aperte, incentrate sul software e basate su AI che giorno dopo giorno migliorano i risultati delle imprese che le utilizzano; il tutto sarà mostrato nello stand in forma di un campus produttivo dedicato al manufacturing in ambito food & beverage

“Adottare un’automazione di concezione innovativa è essenziale per restare competitivi e adattabili. Integrare IT e OT con un’automazione aperta e incentrata sul software dà ai nostri clienti la capacità di ottenere livelli di prestazioni che non si potranno eguagliare con sistemi chiusi” ha dichiarato Barbara Frei, Executive Vice President, Industrial Automation di Schneider Electric.

“Le nostre soluzioni vanno oltre la virtualizzazione, supportano la collaborazione con software e hardware di terze parti e sono in linea con gli standard universali proposti da Universal Automation (UAO.org)per favorire lo sviluppo di un ecosistema versatile e ricco, a disposizione delle aziende. Il fatto che Universal Automation ORG oggi abbia già più di 100 membri conferma l’ampio interesse per questo approccio”.

Sulla scia del successo di EcoStruxure Automation Expert, Schneider Electric presenta la piattaforma EcoStruxure Automation Expert Platform: un ambiente di automazione unificato che offre una visione completa e la gestione delle applicazioni di controllo, includendo Control Logic, Motion, HMI, Safety e Simulation.

La piattaforma integrando processi continui, ibridi e discreti e quindi semplifica la progettazione e la manutenzione. Essa consente a più utenti di sviluppare le applicazioni di controllo utilizzando molti ambienti di programmazione popolari e permette a più persone di collaborare nello stesso progetto, aumentando l'efficienza e accelerando lo sviluppo e l'implementazione.

EcoStruxure Automation Expert Platform sarà immediatamente disponibile per i clienti che hanno adottato l'ultima versione di EcoStruxure Automation Expert. La piattaforma includerà anche Automation Copilot, un assistente basato su AI generativa sviluppato in collaborazione con Microsoft che aiuta gli ingegneri a creare rapidamente codice convalidato e di alta qualità e a generare applicazioni. Altre applicazioni saranno rilasciate nel corso dell'anno.

Le novità in esposizione

Sistema motion di nuova generazione: il controller IPC Modicon M660 e Modicon Edge I/O NTS, con i relativi software, stabiliscono un nuovo punto di riferimento per il controllo del movimento. Con Modicon Integrated Motion System si sfruttano l’edge computing, l’IoT, l’IA e algoritmi di controllo evoluti per ridefinire l’efficienza, grazie alla possibilità di prendere decisioni più intelligenti e ottimizzare le performance. Questa soluzione innovativa sarà presentata in fiera in partnership con Meurer Verpackungssysteme GmbH, che la applica in una macchina fascettatrice per confezionare multipack usando fasce di carta invece che di plastica.

Ispezioni visive aumentate con l’AI: una demo mostrerà come l’utilizzo di videocamere associate a EcoStruxure Automation Expert permetta di ridurre in modo significativo i tempi e la complessità delle ispezioni visuali. Ingegneri software, integratori e utenti finali riescono a collaborare con più efficacia e a ottenere maggiore precisione nei processi di ispezione, in ultima analisi portando maggiore produttività e capacità di controllo della qualità

Un contattore che ridefinisce l’efficienza nel controllo motore: TeSys Deca Advanced trasforma la gestione dei motori grazie all’innovativa tecnologia SNAP IN. Progettato per offrire resilienza negli ambienti più severi, stabilisce un nuovo benchmark in termini di efficienza. Non richiede l’uso di strumenti né azioni di crimpaggio, così da consentire di realizzare connessioni facilmente e senza errori, per un’installazione fino al 75% più veloce e permettere di realizzare cablaggi ready-to-robot precisi. (Ndr: al momento il prodotto non è ancora disponibile per il mercato italiano)

Segnalazione industriale innovative: le torri di segnalazione Harmony XVB7 ottimizzano l’uso dell’energia con un’efficienza maggiore fino al 40% grazie a una tecnologia LED integrata che migliora di 4 volte la luminosità.Il design modulare riduce di circa il 90% i tempi di installazione, migliora la funzionalità e riduce le esigenze di inventario fino al 300%.

Protezione dell’alimentazione elettrica innovativa per le infrastrutture critiche: l’UPS ultra compatto Galaxy VXL ha un pioneristico design ad alta densità e un’architettura tollerante ai guasti che massimizza la disponibilità e offre un’efficienza fino al 99%. Ideale per i data center AI-Ready, per la produzione nel settore dei semiconduttori, nei siti produttivi industriali e commerciali.

Dimostrazione di un processo data-driven innovativo per la produzione di latte d’avena: si presentaun processo produttivo per il latte d’avena, pensato per la produzione di bevande vegetali, sviluppato con Technische HochSchule Ostwestfalen Lippe (OWL) University testando nuovi processi e tecnologie, che sfruttano il potenziale di EcoStruxure Automation Expert e l’IA.

Informazioni su Schneider Electric

Lo scopo di Schneider è quello di creare un impatto tangibile consentendo a tutti di sfruttare al meglio l’energia e le risorse disponibili, coniugando progresso e sostenibilità. Questo in Schneider lo chiamiamo Life Is On. La nostra missione è quella di essere il partner di fiducia per la sostenibilità e l’efficienza. Siamo un leader globale nelle tecnologie industriali con competenze d’avanguardia a livello mondiale nell'elettrificazione, nell'automazione e nella digitalizzazione per industrie smart, infrastrutture resilienti, data center a prova di futuro, edifici intelligenti e case intuitive. Grazie alla nostra lunga esperienza in questi ambiti, forniamo soluzioni integrate, end to end per tutto il ciclo di vita, basate sull’ IoT industriale e abilitate dall'intelligenza artificiale, con prodotti connessi, automazione, software e servizi, fornendo gemelli digitali che consentano una crescita redditizia per i nostri clienti. Siamo un'azienda di persone con un ecosistema di 150.000 dipendenti e più di un milione di partner che operano in oltre 100 paesi per garantire la vicinanza ai nostri clienti e stakeholder. Abbracciamo i valori di diversità e inclusione in tutto ciò che facciamo, guidati dal nostro obiettivo di un futuro sostenibile per tutti.

www.se.com/it

Scopri nuove prospettive su sostenibilità, elettricità 4.0 e automazione del futuro su Schneider Electric Insights .