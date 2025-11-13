Schneider Electric partecipa alla COP 30: accelerare la decarbonizzazione industriale

Belém, Stato del Pará, Brasile, 13 novembre 2025 – Schneider Electric, leader globale nelle tecnologie per l'energia, annuncia la propria partecipazione alla 30ma Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP30) a Belém, in Brasile. L'azienda in occasione dell’evento, mobiliterà aziende, governi e società civile, confrontandosi su un programma concreto per la trasformazione energetica e industriale, volto a rafforzare la resilienza economica locale e a promuovere una transizione giusta e inclusiva.
“Dieci anni dopo l'Accordo di Parigi, la COP30 rappresenta un punto di svolta per l'agenda globale per l'azione sul clima", ha dichiarato Esther Finidori, Chief Sustainability Officer di Schneider Electric. "Ora abbiamo gli strumenti, l'ambizione ed è un imperativo globale passare dagli impegni allo sviluppo. Quando l'elettrificazione incontra l'intelligenza digitale e quando l'innovazione incontra l'inclusione, creiamo le condizioni per una transizione più rapida, equa e resiliente. Il ruolo di leadership del Brasile in questo momento sta creando un'opportunità unica per aziende, governi e comunità, che possono unire le forze. La sfida climatica è mondiale e il percorso deve essere collettivo".
Decarbonizzare l'industria brasiliana
Un nuovo rapporto del Sustainability Research Institute di Schneider Electric e del Ministero brasiliano dello Sviluppo, dell'Industria, del Commercio e dei Servizi (MDIC) evidenzia il potenziale del Brasile nel guidare la trasformazione industriale globale e nel raggiungere riduzioni critiche delle emissioni. La ricerca esplora i vantaggi strategici del Paese, tra cui la sua matrice energetica pulita e diversificata, il potenziale di idrogeno verde, le abbondanti risorse naturali e il ruolo centrale nella salvaguardia degli ecosistemi, fornendo spunti per le politiche pubbliche e il processo decisionale istituzionale.
Lo studio è strutturato in tre fasi. La prima fase presenta scenari prospettici fino al 2050 per una decarbonizzazione basata sulla domanda, su esperienze internazionali e analisi di impatto in materia di energia, emissioni e tecnologie. Le fasi successive verranno pubblicate durante la COP30 e forniranno raccomandazioni su politiche industriali, strategie di elettrificazione ed efficienza, nonché scenari dettagliati per raggiungere la neutralità carbonica nell'industria brasiliana. L'iniziativa rafforza l'importanza di combinare innovazione, competitività e responsabilità ambientale e posiziona il Brasile come modello per uno sviluppo a basse emissioni di carbonio.
Sviluppare una forza lavoro pronta per il futuro
Una nuova analisi di Schneider Electric e della società di consulenza Systemiq prevede di creare fino a 760.000 nuovi posti di lavoro nel settore delle bioenergie entro il 2030, collocando il Brasile come leader mondiale nel segmento dei combustibili rinnovabili.
Il rapporto, "Shaping Brazil’s Workforce for a De-fossilized Economy", sottolinea la necessità di formare e riqualificare 450.000 nuovi professionisti nei settori dell'automazione, dell'elettrificazione e della tracciabilità delle emissioni di carbonio, e propone un piano d'azione in tre fasi che combina formazione tecnica, integrazione dei dati tra aziende e governo e riforme strutturali dell'istruzione.
"Progresso e sostenibilità non sono percorsi contrapposti. Sono forze che devono procedere parallelamente", ha affermato Rafael Segrera, Presidente di Schneider Electric per il Sud America e Presidente del gruppo di lavoro Green Jobs and Skills dell'iniziativa Sustainable Business COP30 (SB COP)."In Schneider Electric crediamo che la combinazione di elettrificazione e digitalizzazione sia ciò che consente di trasformare l'ambizione in un impatto concreto, accelerando decarbonizzazione e sviluppo. Ci auguriamo che la COP30 vada oltre i negoziati e si affermi come piattaforma strategica, dimostrando come il settore privato possa trasformare gli impegni in progressi tangibili".
Presenza di Schneider Electric nei programmi della COP30 e della SB COP
Nella Blue Zone, presso la Confederazione delle Industrie Nazionali (CNI), l'azienda parteciperà a panel e conversazioni strategiche su temi quali: energia pulita, decarbonizzazione produttiva e sviluppo di talenti pronti per il futuro. Di seguito i prossimi appuntamenti.
Schneider Electric sarà presente anche al Padiglione Francia della COP30 e fornirà il proprio contributo al dibattito sulla cooperazione transfrontaliera e sulla transizione energetica inclusiva.
Schneider Electric è costantemente riconosciuta come l'azienda più sostenibile al mondo, anche da Corporate Knights (2021 e 2025), TIME magazine e Statista (2024 e 2025) e Sustainability Magazine (2025).
Chi è Schneider Electric
Schneider Electric è il leader globale delle tecnologie per l’energia e promuove efficienza e sostenibilità tramite l’elettrificazione, l’automazione e la digitalizzazione delle industrie, delle aziende e delle abitazioni residenziali. Le sue tecnologie permettono a edifici, data center, impianti industriali e reti energetiche di operare come ecosistemi aperti e interconnessi, migliorandone le prestazioni, la resilienza e la sostenibilità. L’offerta comprende componenti intelligenti, architetture incentrate sul software, sistemi basati sull' intelligenza artificiale, servizi digitali e consulenza avanzata. Con 160.000 dipendenti e un milione di partner in oltre 100 paesi, Schneider Electric si colloca con continuità nelle classifiche dedicate alle aziende più sostenibili del mondo. www.se.com
Contatti:
Immediapress
CONTATTI PER LA STAMPA
Prima Pagina Comunicazione
Caterina Ferrara, Sara Magri
team.se@primapagina.it
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress