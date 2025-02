Scuola. Pro Vita Famiglia: Pd trasforma scuole in sezioni di partito. Al via petizione per Legge su Libertà Educativa

Le scuole italiane si stanno trasformando in circoli di estrema sinistra e cliniche per iniziare la transizione di genere dei minori. Lo dimostra l’ennesimo tentativo di indottrinamento Lgbtqia+ nelle scuole elementari avvenuto a Buccinasco, nel milanese, ad opera del sindaco Rino Pruiti e dell’assessore PD alla Cultura Martina Villa, che hanno distribuito nelle scuole elementari del Comune il libro “La più bella del mondo” di Walter Veltroni, dai chiari contenuti Lgbtqia+. Il volume, infatti, parla di “bimbi che indossano i tacchi” e relazioni omosessuali tra adolescenti, a dimostrazione del chiaro tentativo di indottrinamento e di diffusione dell’ideologia gender. Proprio oggi abbiamo lanciato la petizione nazionale “Mio Figlio No” per chiedere al Governo di approvare con urgenza una Legge che difenda la Libertà Educativa dei genitori contro questi continui abusi ideologici. Sono state infatti le stesse famiglie di Buccinasco a denunciare l’assenza di informazioni preventive circa l’iniziativa con cui il Sindaco e l’assessore si sono arrogati il diritto di distribuire un contenuto così ideologicamente orientato. Ringraziamo il consigliere comunale della Lega, Manuel Imberti, per aver denunciato la vicenda, e il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in Commissione Scienza, Cultura e Istruzione, che domani segnalerà il caso con un'interrogazione parlamentare al Ministero dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dal quale ci aspettiamo una presa di posizione netta e, finalmente, un’azione legislativa concreta e non più rimandabile per mettere fine a queste derive ideologiche che stanno colpendo le scuole di ogni ordine e grado.

Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus

