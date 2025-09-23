Seminario Formativo – Scuola Alta Formazione “Alberto Andreani” “La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL”

30 settembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Istituto Superiore di Sanità – Sala Bovet, Via Castro Laurenziano 10, Roma
Roma, 23 settembre 2025
Si terrà il prossimo 30 settembre 2025, presso la Sala Bovet dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma, il seminario “La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL”, valido come aggiornamento per dirigenti, formatori, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS e preposti (Area rischi tecnici/igienico-sanitari).
L’evento, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione “Alberto Andreani” della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo scientifico e imprese sul tema della sorveglianza sanitaria e delle nuove sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il seminario offrirà un’analisi approfondita delle nuove tipologie di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro – dai rischi psicosociali al rischio climatico – evidenziando il ruolo centrale della sorveglianza sanitaria e delle figure professionali coinvolte.
È possibile registrarsi al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescaR7DrzkX3lNxEKM2cm8PRTJAytdhlaBJco7deCBnoyW1A/viewform
