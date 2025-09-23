Seminario Formativo – Scuola Alta Formazione “Alberto Andreani” “La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL”

30 settembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Istituto Superiore di Sanità – Sala Bovet, Via Castro Laurenziano 10, Roma

Roma, 23 settembre 2025

Si terrà il prossimo 30 settembre 2025, presso la Sala Bovet dell’Istituto Superiore di Sanità a Roma, il seminario “La sorveglianza sanitaria ed i nuovi rischi per la SSL”, valido come aggiornamento per dirigenti, formatori, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS e preposti (Area rischi tecnici/igienico-sanitari).

L’evento, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione “Alberto Andreani” della Fondazione Rubes Triva, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo scientifico e imprese sul tema della sorveglianza sanitaria e delle nuove sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Apertura dei lavori e moderazione:

Giuseppe Mulazzi, Direttore della Scuola Alta Formazione “Alberto Andreani”

Saluti istituzionali:

Andrea Piccioli, Direttore Istituto Superiore di Sanità Giovanna Tranfo, Direttore DiMEILA INAIL Angelo Curcio, Presidente Fondazione Rubes Triva Stefania Tomaro, Direttore Fonservizi

Interventi:

Paolo Pascucci, Ordinario di Diritto del lavoro Università di Urbino “Carlo Bo” e Presidente Osservatorio Olympus Giuseppe Bortone, Direttore Dipartimento ambiente e salute Istituto Superiore di Sanità Antonio Mistretta, Direttore Servizio Comunicazione scientifica Istituto Superiore di Sanità Michela Bonafede, Ricercatore Senior DiMEILA INAIL Michela Piu, Medico competente area portuale Livorno Claudio Francioni, RSPP e Ambiente Poste Italiane Agnese Martini e Emma Pietrafesa, Ricercatrici Senior DiMEILA INAIL Salvatore Zaffina, Responsabile U.O.C Medicina del lavoro, Professore a contratto di Medicina del lavoro Annapaola Santoro, Dirigente medico U.O.C. Medicina del lavoro – IRCCS Ospedale Bambin Gesù Tommaso Giovannuzzi, Responsabile HR Farmacie Fiorentine A.Fa.M. S.p.A. Alessandro Armani, Psicologo esperto in rischi psicosociali Chiara Bellon, HR Director e Diversity Manager Gruppo Veritas Eugenio Sorrentino, RSPP Istituto Superiore di Sanità

Conclusioni:

Ester Rotoli, Direttore Centrale Prevenzione INAIL

Il seminario offrirà un’analisi approfondita delle nuove tipologie di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro – dai rischi psicosociali al rischio climatico – evidenziando il ruolo centrale della sorveglianza sanitaria e delle figure professionali coinvolte.

È possibile registrarsi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescaR7DrzkX3lNxEKM2cm8PRTJAytdhlaBJco7deCBnoyW1A/viewform

Contatti:

Immediapress

UFFICIO STAMPA

stampa@fondazionerubestriva.it

Delfina Bucci

+39 334 6298588

