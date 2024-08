Serie A – Allo Stadium Juventus per la fuga, Roma per il riscatto Lazio-Milan, Taty sfida Leão: i bomber a segno a 3,00 su Sisal.it

Roma, 30 agosto 2024 – La terza giornata di Serie A manda in scena due grandi classiche del campionato come Juventus-Roma e Lazio-Milan. Allo Stadium, i bianconeri vanno a caccia del terzo successo in fila dall’inizio dell’anno e cercano la fuga alla prima pausa stagionale. I capitolini, dal canto loro, hanno bisogno di una sterzata dopo la tremenda partenza che li ha visti racimolare appena un punto di due gare tra Cagliari ed Empoli. Normale quindi che gli esperti Sisal vedano la Juventus favoritissima a 1,72 contro il 4,75 della Roma mentre il pareggio è offerto a 3,60. Ci si attende, come spesso accade tra le due storiche rivali degli Anni 80, una gara tiratissima e con pochi gol tanto che l’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, dato a 2,00. Da quattro gare, non si realizzano più di due gol complessivi. Ecco che un classico 2-0 si gioca a 8,00 per i bianconeri mentre lo stesso risultato esatto pagherebbe 29 volte la posta per i ragazzi di De Rossi. Pochi gol ma tanto agonismo: un’espulsione è offerta a 3,90 mentre per un rigore si scende a 2,85. Dusan Vlahovic, primo marcatore a 4,10, vuole lanciare la Juve ma Nico Gonzalez, gol o assist a 2,25, sogna di esordire con il botto. Lato Roma potrebbe essere la notte di Matias Soulé, gol o assist a 3,15, che sogna uno scherzo alla sua ex squadra mentre Artem Dvobyk, a segno a 3,50, cerca la prima gioia con la maglia giallorossa.

Sabato sera, all’Olimpico, va in scena la sfida tra Lazio e Milan, entrambe in cerca di riscatto. I biancocelesti e il Diavolo sono allergici al pareggio, risultato che non esce in campionato da ben 11 incroci consecutivi. Secondo gli esperti Sisal i rossoneri partono favoriti a 2,40 rispetto al 3,00 dei padroni di casa con il pareggio a 3,25. Sfida aperta e divertente dove la Combo Goal + Over 2,5, a 2,05, non è da escludere. Un Ribaltone a 7,25 al pari di un goal dalla panchina, a 2,25, visti gli ultimi arrivi in ottica calciomercato sono nelle corde del match. E in questa carambola di reti chi segnerà per primo? Il Milan è leggermente avanti, a 1,88, rispetto alla Lazio data a 2,15. Potrebbe essere la notte dei bomber a cominciare dal Taty Castellanos, in gol a 3,00, ma anche del capitano laziale Mattia Zaccagni, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Nelle file milaniste, in attesa di capire se verrà convocato l’ex romanista Tammy Abraham, Rafa Leão deve dare un segnale forte ai suoi compagni: la rete del 10 rossonero è offerta a 3,00. Occhio poi alla giovanissima stella Francesco Camarda: la prima rete in Serie A del gioiello di casa Milan si gioca a 3,75.

Il Napoli, a 1,45, è favoritissimo contro il Parma, dato a 7,00. Al Franchi va in scena la partita del cuore di Palladino visto che arriva il Monza: la Fiorentina, vincente a 1,67, è decisamente avanti all’ex formazione del tecnico viola, in quota a 3,25.

