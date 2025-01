Serie A – Atalanta-Napoli: c’è aria di scudetto al Gewiss Stadium La Juventus, vincente a 2,35 su Sisal.it, sfida il tabù Milan

Roma, 17 gennaio 2025 – Lo scudetto passa per il Gewiss Stadium di Bergamo. Terza contro prima in un match che, nella storia recente, ha sempre regalato emozioni e gol visto che, in campionato, le due rivali hanno pareggiato solo una volta negli ultimi nove anni. Atalanta-Napoli è un bivio fondamentale, per entrambe, nella lotta tricolore: la Dea è reduce da tre pareggi di fila, gli uomini di Conte, alla prima senza Kvara volato a Parigi, cercano il sesto acuto consecutivo in Serie A. Gli esperti Sisal vedono l’Atalanta favorita a 2,35 rispetto al 3,25 del Napoli con il pareggio in quota a 3,10. Spettacolo assicurato visto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 2,35 con un Ribaltone dato a 8,25. I padroni di casa, a 1,88, sono favoriti anche per segnare la prima rete del match rispetto agli azzurri, offerti a 2,30. Entrambi gli allenatori potrebbero usufruire della rosa a disposizione tanto che un goal dalla panchina è dato a 2,50. A proposito di mister: Gasperini e Conte sono tra i più bravi ma anche passionali del panorama calcistico mondiale. I due sono appaiati in quota, a 4,00, per ricevere un cartellino giallo nel corso della gara. Mateo Retegui, assente all’andata, vuole portare a Bergamo il primo titolo della sua storia e una sua rete si gioca a 2,75. Insieme a lui ci sarà Charles De Ketelaere che sogna l’ennesima serata di gloria: gol o assist del belga a 2,25. Il Napoli si affida al solito Romelu Lukaku, nel tabellino dei marcatori a 3,50, e a David Neres, assist a 5,00, chiamato a non far rimpiangere Kvara.

Il secondo big match di giornata è una delle classiche della Serie A che torna a pochi giorni dalla sfida in Supercoppa: Juventus-Milan. I bianconeri vogliono abbattere due tabù: la pareggite, ben tredici X in venti giornate di campionato, e il Diavolo battuto solo una volta, in campionato, negli ultimi quattro anni e mezzo. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 2,15 contro il 3,75 del Milan mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Dai tanti gol di Bergamo alla pragmaticità dello Stadium: i sette incroci più recenti tra le due grandi d’Italia parlano di appena sei reti totali messe a segno. Normale che l’Under, a 1,65, si faccia preferire all’Over, in quota a 2,10. Un classico 2-0 all’inglese si gioca a 10 per i padroni di casa mentre lo stesso risultato esatto ma a favore dei rossoneri pagherebbe 20 volte la posta. La gara potrebbe essere decisa dagli episodi: un intervento del VAR, a 3,00, piuttosto che un rigore, offerto a 2,90. Attenzione poi ai tiri da lontano: un gol da fuori area si gioca a 3,25. Sarà grande sfida tra numeri 10: Kenan Yıldız, gol o assist a 2,25, affronta Rafa Leão, rete o passaggio vincente a 2,45.

L’Inter, vincente a 1,20, riceve l’Empoli, il cui blitz a San Siro pagherebbe 15 volte la posta. La Lazio, tre punti a 1,80, parte favorita a Verona, trionfo a 4,00, mentre nel Lunch Match la Fiorentina cerca di scacciare via una crisi che parla di quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato con appena un punto conquistato: i viola, offerti a 1,72, ricevono il Torino, il cui blitz è in quota a 5,50.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044