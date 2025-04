Serie A – Il Napoli si avvicina allo scudetto, a 1,25 su Sisal.it Settimana da incubo per l’Inter: dal possibile Triplete all’ipotesi zero titoli

Roma, 28 aprile 2025 – La 34esima di Serie A potrebbe essere stata la giornata decisiva per l’assegnazione dello scudetto. Il ko dell’Inter con la Roma e il successo del Napoli sul Torino valso il sorpasso e il primo posto in solitaria, a 4 giornate dalla fine, pesano come un macigno sulle spalle dei nerazzurri che, calendario alla mano, ora vedono lo scudetto molto più da lontano. La squadra di Conte è passata dal -3 a + 3 in due giornate e, per gli esperti di Sisal, è diventata la favorita per la conquista del tricolore, proposto a 1,25. Di contro, gli uomini di Inzaghi – che nelle prossime 4 giornate dovranno affrontare Verona, Torino, Lazio e Como oltre alla doppia sfida con il Barcellona in semifinale di Champions League– hanno la strada in salita verso il loro ventunesimo scudetto, proposto oggi a 4,00.

Una settimana decisamente negativa per i nerazzurri, eliminati dal Milan in semifinale di Coppa Italia e sorpassati dal Napoli in campionato, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo se dovesse arrivare la sconfitta nella semifinale di Champions League con il Barcellona. Anche qui però, il cammino si complica visto che il Barcellona, per gli esperti Sisal, è il principale indiziato per la vittoria finale, a 3,00, con l’Inter fanalino di coda a 5,00, dietro al Psg a 3,50 e all’Arsenal, a 4,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi