Serie A – Italiano vicino al Napoli ma Sarri non esclude il ritorno Tentazione Mourinho: lo Special One in azzurro a 9,00 su Sisal.it

Roma, 26 marzo 2024 – La prossima estate la Serie A potrebbe subire un vero e proprio terremoto per ciò che riguarda le panchine. Al momento solo Simone Inzaghi, prossimo a festeggiare lo scudetto con l’Inter, appare certo del posto. Tutte le altre potrebbero cambiare la guida tecnica a cominciare dal Napoli che comincerà un nuovo ciclo. Vincenzo Italiano, al momento, è in pole per la panchina azzurra: gli esperti Sisal lo quotano a 4,00 per allenare Kvaratskhelia e compagni il prossimo anno. Il tecnico nativo di Karlsruhe lascerebbe Firenze per provare a riportare il Napoli ai vertici della Serie A.

Nonostante le parole dure del presidente De Laurentiis nei confronti di Maurizio Sarri dopo le sue dimissioni dalla Lazio, il ritorno al Maradona dell’allenatore toscano non è da escludere. Sarri ha espresso il massimo del suo potenziale proprio all’ombra del Vesuvio e un “Mau atto secondo”, in pieno stile cinematografico e offerto a 6,00, non sarebbe così sorprendente.

Il podio dei favoriti è completato da Antonio Conte che già lo scorso autunno ha rifiutato l’offerta dei campani ma adesso potrebbe cambiare idea e tentare, proprio con gli azzurri, un’impresa storica: vincere lo scudetto con tre squadre diverse. L’ipotesi di Conte al Napoli si gioca a 7,50.

Ma ADL ha spesso regalato colpi di teatro e chi più di José Mourinho potrebbe accendere la passione del tifo partenopeo? Lo Special One, fresco di esonero dalla Roma ma pronto a rimettersi in gioco già nella prossima estate, si siederebbe, per la terza volta in carriera, su una panchina di Serie A per provare a vincere anche al Maradona: Mou nuovo tecnico del Napoli pagherebbe 9 volte la posta.

