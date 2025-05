Serie A – Juventus-Roma-Lazio: una poltrona Champions per tre Vlahovic, Soulé e Zaccagni protagonisti su Sisal.it

Roma, 23 maggio 2025 – Tutto in una notte. Juventus, Roma e Lazio, in 90 minuti, si giocano una stagione per capire in quale competizione europea giocheranno il prossimo anno. L’obiettivo di tutte e tre, raggruppate in appena due punti, è quel quarto posto attualmente occupato dai bianconeri e che significherebbe Champions League. Proprio i ragazzi di Tudor volano a Venezia con i lagunari alla disperata ricerca di una salvezza che avrebbe il sapore di uno scudetto. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favoritissima a 1,55 contro il 5,75 degli arancio-nero-verdi mentre il pareggio si gioca a 4,25. Numeri sbilanciatissimi sia per la differenza in classifica sia perché, nella storia della sfida, il Venezia non batte i bianconeri dal 1962. Un gol dalla panchina, a 2,50, è nelle corde della sfida al pari dell’assegnazione di un calcio di rigore, in quota a 3,20. Tudor si affida a Dusan Vlahovic, primo marcatore a 2,90, per arrivare al quarto posto mentre Di Francesco spera che Hans Nicolussi Caviglia, a 6,00, possa segnare il più classico dei gol dell’ex.

Claudio Ranieri sarà protagonista, alla sua ultima panchina in carriera, a Torino dove la Roma prova a chiudere una delle stagioni più incredibili della storia. Il tecnico testaccino ha preso la squadra del cuore a tre punti dalla retrocessione e, oggi, è lì a giocarsi un posto nella competizione europea più importante. I giallorossi, per gli esperti Sisal, sono favoriti a 1,57, il pareggio a 4,00 e si sale fino a 5,75 per il successo dei padroni di casa. Si preannuncia una sfida a viso aperto perché la storia recente della sfida tra Torino e Roma racconta che, negli ultimi 9 anni, si sono registrati appena due pareggi. Normale quindi che sia la Combo Goal + Over 2,5, a 2,20, e un Ribaltone, a 7,50, potrebbero diventare protagonisti nel corso del match. Matias Soulé, gol o assist a 2,15, lancia la sfida a Nikola Vlašić, a segno a 5,00.

La qualificazione in Champions e la salvezza si incrociano anche all’Olimpico dove Lazio e Lecce daranno vita a una gara tutt’altro che scontata. I biancocelesti, a 1,57, vedono i tre punti con il successo salentino che si gioca a 7,00 mentre per il pareggio la quota si dimezza, 3,50. Vista la necessità di vittoria da entrambe le parti ecco che un risultato esatto di 2-1, uscito in quattro degli ultimi sei incroci, è dato a 9,25 per i ragazzi di Baroni mentre pagherebbe 23 volte la posta quello in favore dei giallorossi. Ma chi sbloccherà la gara? Anche in questo caso la Lazio, a 1,45, parte favorita rispetto al Lecce, in quota a 3,30, per segnare la prima marcatura del match. Mattia Zaccagni, da capitano, vuole trascinare i capitolini verso il sogno Champions: un’altra rete in campionato del numero 10 biancoceleste è offerta a 2,50. I salentini non possono prescindere da Nikola Krstović, 11 gol in campionato, che da solo ha segnato quasi la metà dei gol del Lecce: l’attaccante montenegrino ancora nel tabellino dei marcatori si gioca a 4,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa: Tel. 347 3649044

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi