Serie A, quote OK per Inter e Juventus contro le romane Napoli in discesa a Empoli

Roma e Lazio cercano il colpaccio e inseguono a 3,90. Conte prova ad approfittarne per scappare via in classifica

Roma, 18 ottobre 2024 – Torna la Serie A dopo la sosta per le nazionali e lo fa in grande stile, con un fine settimana ricco di appuntamenti intriganti. Domenica sera posticipo di prim’ordine con Roma-Inter, test importante per entrambe le squadre. I nerazzurri dovranno confermare contro una big i progressi fatti dopo il ko nel derby, mentre Juric, dopo il pari con polemiche di Monza, non può permettersi una sconfitta. Gli esperti di Planetwin365 vedono in vantaggio Inzaghi a 1,86, con il successo giallorosso, che manca in casa dal 2016, in lavagna a 3,90 e il pari a 3,75. Oltre la metà degli scommettitori (51%) punta sugli ospiti, mentre la vittoria della Roma è stata scelta dal 24% e il pareggio dal restante 25%. Lo scorso anno, con De Rossi in panchina, un pirotecnico 2-4 consegnò i tre punti a Inzaghi: anche questa volta i bookie sono più propensi per le opzioni Over 2,5 e Goal, favorite a 1,65 e 1,57 rispetto a Under 2,5 e No Goal, proposti a 2,10 e 2,25. L’Inter, inoltre, è la squadra contro cui la Roma ha realizzato più gol (232) in Serie A, ma anche quella contro cui ha subito più reti (298). In ottica marcatori, sarà sfida tra coppie: Dovbyk e Lautaro, entrambi a segno in Nazionale, saranno supportati da Dybala, che con un gol raggiungerebbe a quota 125 Higuain al terzo posto tra i cannonieri argentini della Serie A, e Thuram, capocannoniere del campionato con sette centri. I due interisti partono in vantaggio rispettivamente a 2,35 e 2,55, mentre i giallorossi inseguono a 2,80 e 3,75.

Se l’Inter sarà impegnata all’Olimpico contro la Roma, la Juventus se la vedrà con l’altra squadra capitolina, la Lazio. I bianconeri sono chiamati a spezzare la striscia di tre pareggi consecutivi in campionato allo Stadium contro una delle squadre più in forma del momento, reduce da quattro successi di fila tra campionato ed Europa League. Thiago Motta parte avanti su Planetwin365 a 2,03, mentre il colpo biancoceleste si gioca a 3,90 e il pari a 3,20. La solida difesa della Juventus – un solo gol al passivo – spinge la quota dell’Under 2,5 a 1,65, in vantaggio sull’Over 2,5 (2,11). Dopo i gol contro Genoa, Lipsia e Cagliari, Vlahovic potrebbe segnare in quattro match di fila per la prima volta con la Juventus tra tutte le competizioni. Il serbo è in pole tra i marcatori a 2,15, mentre Castellanos è offerto a 3,75; stessa quota per l’assist di Nuno Tavares, che finora ne ha messi a referto cinque in altrettante gare.

Impegni insidiosi, dunque, per Inter e Juventus. Ad approfittarne per allungare in classifica potrebbe essere il Napoli, che sulla carta disputerà un match più agevole in casa dell’Empoli. I toscani, però, non sono da sottovalutare: hanno subito il primo ko stagionale solo nell’ultimo turno contro la Lazio e nelle ultime sette di Serie A contro il Napoli hanno vinto cinque volte, compresi i due 1-0 dello scorso anno. In ogni caso, gli esperti di Planetwin365 credono nel Napoli di Conte, offerto vincente a 1,63, mentre il successo dei padroni di casa vale 5,55, con il segno «X» proposto a 3,75. Ancor più in discesa in quota l’impegno del Milan, che parte favorito a 1,37 contro l’Udinese, in lavagna a 7,70.