Shopping di regali: le migliori offerte BLUETTI del Black Friday per tutti

Francoforte sul Meno, 11/11/2024. In occasione del Black Friday, semplificate lo shopping per le feste con le eccezionali offerte BLUETTI sulle centrali elettriche portatili, pratici regali per uso interno ed esterno. I saldi del Black Friday di BLUETTI vanno dall'11 novembre al 2 dicembre, è quindi il momento giusto per fare qualche regalo ai vostri cari.

I regali più convenienti per chi viaggia: BLUETTI AC180 / AC70+ Caricatore Alternatore Charger 1

Compatta ma potente, la stazione di alimentazione portatile AC180 è un must per i viaggiatori, i telelavoratori, i campeggiatori e tutti coloro che hanno bisogno di energia affidabile in viaggio. A soli 649 € (da 999 €), l'AC180 ha una capacità di 1.152Wh e una potenza di 1.800W. Può mantenere in funzione un frigorifero da auto per oltre 15 ore, ideale per il campeggio, le gite in spiaggia o i picnic. Il più piccolo AC70, con una capacità di 768Wh e un inverter da 1.000W, mantiene in carica telefoni, computer portatili, fotocamere e droni durante il campeggio o le battute di pesca. Originariamente a 699 €, ora è in ribasso a 499 €. Per la ricarica solare, è possibile acquistare il bundle AC70+MP200 al prezzo di 748 €. Per una ricarica ancora più rapida da 560W, il nuovo caricatore alternatore Charger 1 si adatta a più stazioni di alimentazione portatili BLUETTI, anch'esse in vendita.

I migliori regali per gli avve

Chiunque ami la vita in camper o la vita off-grid non può rifiutare un regalo come la centrale elettrica portatile BLUETTI AC200L. Con una capacità di 2.048Wh e una potenza di 2.400W, può alimentare qualsiasi cosa, da un piccolo frigorifero a una macchina per il caffè. È in grado di far funzionare un frigorifero da 150W per 28 ore o di ricaricare un computer portatile da 100Wh fino a 47 volte, rendendola essenziale per una confortevole esperienza off-grid. Originariamente a 1.799 euro, è ora disponibile a soli 1.399 euro. Per i viaggi più lunghi, è possibile aggiungere il Battery Pack B300K per raddoppiare la capacità a 4.812,8Wh, ora al prezzo di 2.598 euro.

Regali pratici per i proprietari di casa: Serie di alimentazione di backup per la casa AC300 e AC500

I sistemi di backup a batteria per uso domestico AC300 e AC500 garantiscono la tranquillità dei proprietari di casa durante le interruzioni di corrente e un notevole risparmio sulla bolletta elettrica. Nelle giornate di sole, la combinazione AC300 + B300K può sfruttare fino a 2.400 W di energia solare, ricaricando completamente la batteria da 2.764,8 Wh in circa 2 ore. L'energia solare accumulata può quindi alimentare la casa di notte o durante i blackout. L'AC300+B300K è ora a 2.199 euro, da 2.598 euro. Punta sull'energia solare con il set AC300+B300K+PV350 al prezzo record di 2.698 euro.

Per una maggiore capacità, la configurazione AC500 + 2×B300K (5.000W/5.529,6Wh) è disponibile a 3.998 euro, da 4.897 euro, per alimentare per ore apparecchi pesanti come un condizionatore da circa 1466 Watt. Collegando i pannelli solari, il sistema si ricarica rapidamente a 3.000 W, massimizzando l'uso di energia pulita e riducendo ulteriormente i costi energetici.

Ottieni maggiori risparmi dai saldi del Black Friday di BLUETTI

Dall'11 novembre al 2 dicembre, BLUETTI offrirà ai clienti che faranno acquisti sul suo sito ufficiale delle interessanti sorprese per il Black Friday, tra cui:

BLUETTI Bucks: Guadagnate BLUETTI Bucks triplicati, o addirittura quintuplicati, sugli ordini effettuati durante i saldi.

Omaggi: I clienti che superano un importo specifico riceveranno degli omaggi:

Oltre 800€: BLUETTI Protector Power Strip

Oltre 1.200€: Multimetro digitale BLUETTI

Oltre 1.700€: Aspiratore portatile BLUETTI

Oltre 2.500€: BLUETTI MP200 (solo 100 pezzi)

Il periodo che va dal Black Friday al Cyber Monday è il momento migliore dell'anno per investire in stazioni elettriche portatili e generatori solari. Non lasciarti sfuggire le migliori offerte BLUETTI del Black Friday e acquista subito per risparmiare ancora di più! Utilizza il codice BLUETTIBF5 per ottenere un ulteriore 5% di sconto.

A proposito di BLUETTI

In qualità di pioniere tecnologico nel campo dell'energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l'energia a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete elettrica. Con una forte attenzione all'innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader affidabile del settore in oltre 110 paesi e regioni.

