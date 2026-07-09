Si è tenuta a Jinan la tavola rotonda 2026 dei consulenti internazionali per il commercio e gli investimenti dello Shandong

JINAN, Cina, July 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La tavola rotonda 2026 dei consulenti internazionali per il commercio e gli investimenti dello Shandong, organizzata dal Council for the Promotion of International Trade Shandong Sub-council (CCPIT Shandong), si è svolta il 7 luglio a Jinan. All'insegna del tema "Approfondire l'apertura istituzionale e promuovere uno sviluppo verde e di alta qualità", consulenti internazionali e rappresentanti invitati provenienti da oltre 10 Paesi e regioni si sono riuniti per condividere le proprie riflessioni su temi chiave, tra cui l'apertura di alto livello sostenuta dall'intelligenza artificiale, la trasformazione digitale delle filiere industriali, l'evoluzione verde del settore manifatturiero e il miglioramento del contesto imprenditoriale.

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Il 15º Piano quinquennale dello Shandong ha attirato notevole attenzione da parte dei consulenti. La provincia sta sviluppando quattro settori industriali pilastro emergenti da mille miliardi di yuan ciascuno nei settori delle apparecchiature di fascia alta, dei servizi di tecnologia dell'informazione, delle nuove fonti di energia e dei nuovi materiali, promuovendo al contempo quattro settori ad alto potenziale da cento miliardi di yuan ciascuno nei campi dell'intelligenza artificiale, della biomedicina, dei veicoli a nuova energia, dell'industria aerospaziale e dell'economia a bassa quota. La provincia sta inoltre pianificando in una prospettiva di lungo termine lo sviluppo di settori industriali del futuro, quali l'informazione quantistica e la biotecnologia.

Rappresentanti di multinazionali tra cui DSM-Firmenich, Siemens, AbbVie, Philips, KPMG e Veolia hanno formulato proposte orientate al futuro sull'integrazione dell'intelligenza artificiale con la produzione manifatturiera avanzata, sulla trasformazione delle industrie tradizionali e sullo sviluppo della biomedicina e dell'economia della longevità. Il concetto di "Verde e a basse emissioni di carbonio" è emerso come tema centrale. Di particolare rilievo, il riconoscimento della Smart Zero-Carbon Factory di Jinan, costruita congiuntamente da Siemens e Rock Morrison, in quanto prima "fabbrica a zero emissioni di carbonio" pilota dello Shandong secondo gli standard provinciali. I funzionari dell'Ufficio per gli Affari Esteri del Governo Popolare della Provincia dello Shandong hanno risposto sul posto alle proposte dei consulenti.

Situato all'intersezione della Belt and Road Initiative, lo Shandong sta attivamente allineandosi alle norme internazionali sul commercio di alto livello e ampliando la propria presenza nei mercati emergenti, tra cui l'Asia centrale, il Medio Oriente, l'America Latina e l'Africa. I consulenti hanno espresso grande fiducia nell'apertura e nel potenziale di sviluppo dello Shandong, auspicando un ulteriore rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra lo Shandong e i partner dell'Italia, del Kenya, del Messico e dei Paesi dell'ASEAN. Lo stesso giorno è stata inaugurata la serie di iniziative "Shandong City Tour", nell'ambito della quale i rappresentanti internazionali si sono recati a Yantai e Weihai per incontri di matchmaking commerciale.

Istituito nel dicembre 2021, il meccanismo dei consulenti internazionali dello Shandong per il commercio e gli investimenti ha nominato 26 personalità di spicco della comunità imprenditoriale internazionale. Negli ultimi cinque anni, i consulenti hanno presentato quasi 80 relazioni. La tavola rotonda è divenuta un'importante piattaforma per ampliare la rete globale di partner dello Shandong.

Fonte: CCPIT Shandong Sub-council

Referente: Sig.ra. Zhang, Tel: 86-10-63074558

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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