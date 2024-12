Siveco Group entra nella compagine sociale di Elipsis: una sinergia strategica per l’innovazione e la digitalizzazione dei processi industriali

Siveco Group, leader internazionale nella manutenzione assistita e predittiva (CMMS), annuncia il suo ingresso nella compagine sociale di Elipsis, azienda specializzata in soluzioni IoT e gestione dei dati industriali. L’operazione, realizzata tramite Siveco Italia, rappresenta un passo cruciale per espandere l’offerta tecnologica e guidare l’innovazione nell’Industria 4.0.

Milano, 13 dicembre - Siveco Group, leader internazionale nel settore della gestione e della manutenzione assistita e predittiva (CMMS), con oltre 1.800 clienti in tutto il mondo, annuncia con orgoglio l’ingresso nella compagine sociale di Elipsis, azienda focalizzata in prodotti e soluzioni avanzate nell’ambito dell’IoT industriale, dell’acquisizione e valorizzazione dei dati di processo e interconnessione macchine/line nonché della gestione ed efficientamento dei flussi energetici. L’operazione, finalizzata tramite la filiale Siveco Italia, segna un passo importante nella strategia di espansione e innovazione del gruppo Siveco.

Una Visione e Sinergia strategica e tecnologica per l’Industria 4.0 e 5.0

Carlo Fichera, CEO e fondatore di Siveco Group, ha dichiarato: "Questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità per continuare ad integrare le nostre soluzioni Coswin 8i e Coswin IoT con le tecnologie di Elipsis. Coswin 8i è già riconosciuto nel mondo come uno degli strumenti e software più avanzati per la gestione e la manutenzione degli asset industriali, per il miglioramento delle performance degli impianti/processi e riduzione dei costi operativi, in un’ottica anche di manutenzione predittiva avanzata. La sinergia con Elipsis ci permette di potenziare ulteriormente le capacità di monitoraggio e gestione degli impianti industriali, proponendo soluzioni e visioni innovative per accompagnare i nostri clienti in percorsi di trasformazione digitale a reale valore aggiunto”.

Forze e competenze complementari per il settore industriale e manifatturiero: Coswin e le soluzioni Elipsis

Elipsis si distingue per la sua capacità di ottimizzare i processi aziendali e di efficientamento energetico attraverso soluzioni all'avanguardia basate su tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale. L'azienda si posiziona come un punto di riferimento per l'integrazione e l'analisi avanzata dei dati, offrendo strumenti che trasformano i dati grezzi in insight strategici, capaci di guidare decisioni più informate e performanti.

Simone Fardella, fondatore di Elipsis, ha evidenziato: "Con l’ingresso di Siveco Italia nel nostro capitale sociale, rafforziamo una collaborazione già esistente in importanti realtà industriali sia Enterprise che PMI ed acceleriamo l’evoluzione della nostra Value Proposition verso una reale soddisfazione dei nostri clienti in ambito di valorizzazione, integrazione e correlazione dei dati”.

Grazie a questo approccio innovativo, Elipsis non solo favorisce l'ottimizzazione operativa e il risparmio energetico, ma contribuisce anche a creare ecosistemi digitali che rendono le aziende più resilienti, competitive e sostenibili.

Un futuro orientato all’innovazione e alle sfide dell’AI

Grazie a questa nuova sinergia, Siveco Group ed Elipsis sono pronte a sviluppare ulteriormente soluzioni disruptive per l'Industria 4.0 e 5.0, con un focus sull'applicazione avanzata dell'intelligenza artificiale e sull'esplorazione delle frontiere tecnologiche legate all'automazione predittiva e alla gestione intelligente dei dati. Questa partnership mira a spingersi oltre l'innovazione tradizionale, anticipando le esigenze future del mercato.

L’obiettivo comune è quello di fornire ai clienti strumenti sempre più efficaci per affrontare le sfide della trasformazione digitale, dell’efficienza operativa e della concreta sostenibilità. Siamo solo all’inizio di una rivoluzione che ridefinirà il modo di vivere e gestire l’industria: il futuro inizia oggi.

Contatti stampa

Ufficio Stampa Siveco Group

Brandtopia Press

Email: press@brandtopia.it

Telefono: +39 346 8045994

Ufficio Stampa Elipsis

Email: info@elipsis.it