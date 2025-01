SNAI – Australian Open: Sinner parte davanti a tutti Il bis di Jannik a Melbourne a 2,25, poi Alcaraz e Djokovic

Milano, 10 gennaio – Jannik Sinner riparte dall’Australia e da un torneo che è stato il primo di un 2024 indimenticabile. Lo fa da favorito, con il mondo del tennis ormai ai suoi piedi e le quote che lo vedono favorito in ogni appuntamento, a cominciare dall’Australian Open al via domenca a Melbourne. Un bis di Sinner, su Snai, si gioca a 2,25, con Carlos Alcaraz a 4,50 e Novak Djokovic a 6,00 che sembrano gli unici due a poter tenere testa al fenomeno azzurro. Sascha Zverev, anche lui nella metà bassa del tabellone come lo spagnolo e il serbo, parte a 10. Gli altri italiani: Matteo Berrettini a 75, Lorenzo Musetti a 100, Matteo Arnaldi a 250, Lorenzo Sonego a 500. L’esordio di Sinner sarà contro il cileno Nicolas Jarry: quote rasoterra per la vittoria dell’azzurro, quasi ingiocabile, 1,01.

Donne Ma grazie ai risultati di quest’anno c’è una big italiana anche nel tabellone femminile: è Jasmine Paolini, testa di serie numero 4, alle spalle di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff. Gerarchie, queste, ribaltate però nelle quote antepost per la vittoria finale, con la bielorussa a comandare a 3,25, seguita dall’americana a 5,00 e non dalla polacca, terza a 5,50. Prima di Paolini si inseriscono Elena Rybakina (9,00) e Qinwen Zheng a 15. Jasmine parte a 25, in un gruppetto che comprende anche Mirra Andreeva, Karolina Muchova e Naomi Osaka.

Ufficio stampa Snaitech E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it Cell: 348.4963434