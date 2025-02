SNAI – Champions League: Milan e Atalanta da rimonta la Juve rischia in Olanda: buono il pareggio a 3,65

Milano, 17 febbraio – Dentro o fuori. Tra martedì e mercoledì, Milan, Atalanta e Juventus si giocano il futuro in Champions League. Se le squadre di Conceiçao e Gasperini non hanno alternative alla vittoria dopo le sconfitte dell’andata, quella di Thiago Motta – reduce dal prestigioso successo in campionato contro l’Inter – può anche permettersi di pareggiare. Inter che è l’unica italiana già qualificata agli ottavi.

Milan-Feyenoord Il Milan, martedì alle 18.45 a San Siro, aprirà il programma contro il Feyenoord: dopo la sconfitta dell’andata, la squadra di Conceiçao ha conquistato tre punti in campionato battendo il Verona e affronta gli olandesi con i favori del pronostico. Le quote Snai vedono il Milan avanti a 1,40 (fa fede il risultato nei 90 minuti), con il pareggio a 4,75 e la vittoria del Feyenoord a 7,00, in una partita che si annuncia da Over (1,57, con l’Under a 2,25) e con il Goal a 1,77 che parte in vantaggio rispetto al No Goal a 1,95. A 2,05 si gioca l’eventuaità che il Milan possa passare il turno senza ricorrere ai supplementari (servirà quindi una vittoria con due gol di scarto); quota che si alza a 7,75 per la qualificazione entro i 120’ e a 14 per quella ai rigori. Un gol di Gimenez alla sua ex squadra paga 2,00; seguono Pulisic a 2,50, Abraham e Joao Felix a 2,75, Leao a 3,00. Nel testa a testa, Milan qualificato a 1,65; Feyenoord avanti a 2,25.

Atalanta-Bruges Alle 21 a Bergamo tocca ad Atalanta e Bruges, con i nerazzurri che ripartono dalla sconfitta (non senza polemiche) dell’andata in Belgio. In lavagna, però, ci sono tutti i presupposti per una rimonta, con la vittoria della squadra di Gasperini entro i 90 minuti a 1,50; il pareggio, che qualificherebbe il Bruges, sale a 4,50, con il «2» a 5,75. Over e Goal si fanno preferire rispettivamente a 1,60 e 1,70 (Under a 2,20 e No Goal a 2,05), in una partita dove Lookman e Retegui a 2,25 e De Ketelaere a 2,75 si candidano per un gol. La qualificazione dell’Atalanta entro i 90’ vale 2,35, ai supplementari 8,00, ai rigori 14. Nel testa a testa, infine, Atalanta agli ottavi a 1,70, Bruges a 2,15.

Psv-Juventus L’unica squadra che giocherà il ritorno dei playoff in trasferta è la Juventus, che comunque ha un gol da difendere in casa del Psv Eindhoven. Gli olandesi, almeno nei 90 minuti, sono però favoriti a 2,25; il pareggio, che qualificherebbe comunque la Juventus, è offerto a 3,65, con la vittoria dei bianconeri a 2,90. Una partita che promette gol: almeno tre (Over) a 1,63, almeno uno per squadra (Goal) a 1,53. Vlahovic guida la lavagna dei possibili marcatori juventini a 2,75, con Kolo Muani a 3,00 e la coppia Nico Gonzalez-Yildiz a 4,00. La qualificazione al turno successivo della Juve paga 1,40; l’eliminazione, invece, vale 3,00.

Ufficio stampa Snaitech

