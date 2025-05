SNAI – Conference League: Fiorentina, la rimonta è possibile Vittoria sul Betis a 2,25, terza finale consecutiva a 3,10

Sconfitti all’andata in Spagna, i viola devono vincere con due gol di scarto per passare il turno o con uno per andare ai supplementari. Il pareggio a 3,35 e il «2» a 3,00 qualificherebbero i biancoverdi

Milano, 7 maggio – Dopo la qualificazione dell’Inter alla finale di Champions League, l’Italia punta alla doppietta. La Fiorentina, al Franchi, deve rimontare un gol di svantaggio al Betis, ma nei secondi 90 minuti del doppio confronto avrà dalla sua parte il calore del pubblico per cercare di raggiungere la terza finale consecutiva nella competizione dopo quelle perse nel 2023 contro il West Ham e nel 2024 contro l’Olympiacos. Una rimonta possibile, almeno nelle quote Snai: il segno «1» nei tempi regolamentari si gioca a 2,25, con il pareggio e il «2» che qualificherebbero gli spagnoli in lavagna a 3,35 e 3,00. Sostanziale equilibrio nel tabellone sul numero dei gol: Under a 1,80, Over a 1,87, con il Goal a 1,70 che si fa preferire invece al No Goal a 2,00.

Marcatori Moise Kean resta la grande speranza della Fiorentina: l’attaccante guida la lavagna dei possibili marcatori a 2,50, seguito da Beltran e Gudmundsson a 3,50 e da Zaniolo a 4,00. Nel Betis, invece, Bakambu scatta in pole a 3,50.

Testa a testa Il vantaggio (2-1) dopo la gara di andata mette comunque il Betis nelle condizioni di partire avanti nel testa a testa per il passaggio del turno: l’accesso alla finale della squadra di Pellegrini vale 1,35, Palladino risponde a 3,10.

