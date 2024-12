SNAI – Coppa Italia: quattro ottavi a senso unico? Juventus, Atalanta, Roma e Inter tutte favorite in casa

Tra martedì e giovedì si completa il quadro: non sembrano esserci speranze per Cagliari, Cesena, Sampdoria e Udinese. I quattro segni «1» entro i 90’ regolamentari tutti sotto l’1,50

Milano, 16 dicembre 2024 – Le prime quattro squadre qualificate ai quarti di Coppa Italia si conoscono già: Milan, Lazio, Bologna ed Empoli. Tra martedì e giovedì si completerà il quadro con le ultime quattro sfide. Si parte martedì a Torino con Juventus-Cagliari e i bianconeri che non possono assolutamente fallire l’appuntamento con la qualificazione dopo il deludente pareggio contro il Venezia in campionato. Quote Snai in discesa per Thiago Motta, con l’«1» in lavagna a 1,45. Molto distanti gli altri due esiti: il pareggio che manderebbe le squadre ai rigori (fino ai quarti non sono infatti previsti i supplementari) paga 4,50 volte la posta, con il «2» a 7,25. Dopo le polemiche di sabato sera con parte della tifoseria, Dusan Vlahovic prenota un gol, offerto a 2,00.

Mercoledì Nelle due partite in programma mercoledì scendono in campo le ultime due squadre di Serie B rimaste in corsa, chiamate a vere e proprie imprese. Alle 18.30 a Bergamo si gioca Atalanta-Cesena, con i nerazzurri lanciatissimi in campionato e per nulla intenzionati a trascurare l’obiettivo Coppa Italia. La qualificazione della squadra di Gasperini nei 90’ vale 1,23, con il pareggio a 6,00 e il colpo dei romagnoli – privi anche di Shpendi, capocannoniere del campionato di B – a 10. Alle 21, invece, la Roma è chiamata all’ennesima reazione dopo la sconfitta di Como: giallorossi lontani dalla zona Europa e con le spalle al muro, costretti a battere la Sampdoria per non lasciar andare un altro traguardo stagionale. La lavagna è amica dei giallorossi: «1» a 1,32, «X» a 5,00, «2» a 8,25.

Giovedì A chiudere gli ottavi di finale sarà Inter-Udinese. Anche per la sfida di giovedì, almeno nelle quote, non sembra esserci margine di sorpresa: Inzaghi ai quarti entro la fine dei tempi regolamentari a 1,32. Se il pareggio paga 5,25, la possibilità che i friulani riescano a sbancare San Siro è pagata 8 volte l’importo scommesso.

Antepost L’Inter proprio contro l’Udinese esordirà in questa Coppa Italia, e lo farà con i favori delle quote antepost. Il trofeo alzato dai nerazzurri vale 3,25; seguono Juventus (3,50), Atalanta (4,50) e Milan (6,50).

