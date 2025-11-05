SNAI – Europa League: Roma e Bologna favorite. La Fiorentina a Mainz dopo l’esonero di Pioli: vittoria a 3,30

Milano, 5 novembre – Una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate. La Roma, in Europa League, deve cambiare passo: quella in Scozia contro i Rangers non è una partita facile per la squadra di Gian Piero Gasperini, comunque favorita nelle quote Snai. Il secondo successo per i giallorossi dopo quello di Nizza si gioca a 1,75, con il pareggio a 3,80 e la vittoria dei Rangers a 4,40. Equilibrio tra Under (1,87) e Over (1,80), con il Goal a 1,73 che si fa invece preferire al No Goal a 2,00. Senza Paulo Dybala ed Evan Ferguson, c’è Artem Dovbyk in cima al tabellone dei possibili marcatori: una rete dell’attaccante ucraino si gioca a 2,50. Nei Rangers, occhio al macedone Miovski, quotato 4,50.

Bologna in discesa Alle 21, al Dall’Ara, va in campo anche l’altra italiana, il Bologna, che ospita i norvegesi del Brann: una partita, almeno sulla carta, in discesa per la squadra di Vincenzo Italiano, con il segno «1» che si gioca a 1,35, il pareggio a 5,00 e il «2» a 7,50, in un match dove l’Over è altamente probabile (1,55, rispetto all’Under a 2,25) e dove Goal e No Goal quasi si equivalgono (1,80 e 1,90). Orsolini in pole per un gol (2,25), dietro di lui ci sono Castro e Dallinga a 2,50.

Conference League Non solo Roma e Bologna, giovedì tocca anche alla Fiorentina in Conference League. Giornate complicate quelle per il club viola, con l’esonero di Stefano Pioli, sostituito a Mainz da Daniele Galloppa, allenatore della Primavera. Le quote Snai sono a favore dei tedeschi, avanti a 2,20; la riscossa della Fiorentina paga 3,30 volte la posta, con la «X» a 3,25. Moise Kean a segno a 3,00, Roberto Piccoli a 3,25 ed Edin Dzeko a 3,50 gli uomini che più di tutti dovranno prendersi sulle spalle la Fiorentina e risollevarla dopo un inizio di stagione difficilissimo.

