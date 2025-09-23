SNAI – Europa League: Roma e Bologna partono in trasferta «2» giallorosso a Nizza a 2,20, impresa rossoblù a 4,40

Milano, 23 settembre – Dopo quella di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in Champions League, inizia anche l’avventura di Roma e Bologna in Europa League. I primi a scendere in campo, mercoledì, saranno i giallorossi, reduci dalla vittoria di domenica nel derby: la squadra di Gasperini farà visita al Nizza, con i favori del pronostico secondo le quote Snai, che vedono la Roma avanti a 2,20, con il pareggio a 3,40 e il successo dei francesi a 3,05. Equilibrio tra Under (1,90) e Over (1,80), con il Goal che ha invece una quota nettamente più bassa (1,63) rispetto al No Goal a 2,10. Senza Dybala, Dovbyk e Ferguson rispettivamente a 2,75 e 3,00 sono i maggiori indiziati per un gol; un bis di Lorenzo Pellegrini dopo la rete che ha deciso il derby a 5,00.

Bologna in Inghilterra Giovedì sarà invece il turno del Bologna, che inizia la sua seconda stagione europea di fila in casa dell’Aston Villa. Un match in salita per la squadra di Italiano, come dimostrato anche dalla lavagna che vede l’«1» a 1,77, il segno «X» a 3,50 e il «2» a 4,40. Anche in questo caso, come per Nizza-Roma, quote a contatto tra Under (1,80) e Over (1,90); il Goal a 1,77 si fa preferire al No Goal a 1,93. Orsolini, match winner contro il Genoa, e Dallinga, guidano l’elenco dei probabili marcatori rossoblù a 4,00; subito dietro Castro a 4,50.

Antepost C’è proprio l’Aston Villa, a 7,00, in cima alle quote antepost per la vittoria finale dell’Europa League; la Roma, a 9,00, è subito dietro, con il Betis a 10 a completare il podio. Il Bologna, a 12, ha la stessa offerta di Nottingham Forest e Porto. Roma in finale a 5,00, Bologna a 5,50.

