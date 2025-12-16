circle x black
Cerca nel sito
 

Narges Mohammadi, la famiglia denuncia: "Negata visita medica dopo pestaggio"

La premio Nobel per la Pace in una breve telefonata a un altro fratello in Iran ha raccontato di essere stata picchiata dalla polizia con manganelli al volto, alla testa e al collo

Narges Mohammadi (Ipa)
Narges Mohammadi (Ipa)
16 dicembre 2025 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le autorità iraniane hanno negato una visita medica a Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, dopo le violenze subite durante l'arresto avvenuto la scorsa settimana. A denunciarlo è stata la famiglia dell'attivista.

Il fratello, Hamid Reza Mohammadi, residente in Norvegia, ha riferito ai giornalisti a Parigi che la sorella è riuscita a effettuare una breve telefonata domenica sera a un altro fratello in Iran, raccontando di essere stata picchiata dalla polizia con manganelli al volto, alla testa e al collo. "Mio fratello ha chiesto alle autorità di autorizzare un esame da parte di un medico indipendente, ma hanno rifiutato", ha dichiarato.

Secondo la famiglia, il rifiuto delle autorità aumenta le preoccupazioni per le condizioni di salute della premio Nobel e per il trattamento a cui è sottoposta in carcere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
narges mohammadi narges mohammadi premio nobel narges mohammadi iran narges mohammadi oggi
Vedi anche
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza