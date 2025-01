SNAI – Europa League: Roma e Lazio, arrivano tre punti? Baroni ok a 2,25, Ranieri vittorioso in Olanda a 2,10

Milano, 22 gennaio – Per Lazio e Roma torna l’Europa League: due partite in una settimana per decidere le sorti delle due romane, alle prese con una differente situazione di classifica. I biancocelesti sono al comando dopo le prime sei giornate; i giallorossi, invece, inseguono tra le 16 formazioni che a oggi disputerebbero gli spareggi. Ma ancora tutto può cambiare. I biancocelesti, reduci dalla vittoria di Verona in campionato, ospitano all’Olimpico la Real Sociedad: la lavagna pende dalla parte della squadra di Baroni, con il segno «1» quotato 2,25, il pareggio a 3,10 e il successo dei baschi a 3,20. L’Under a 1,60 si fa preferire all’Over a 2,15, con Goal a 1,87 e No Goal a 1,83 quasi in perfetto equilibrio. Castellanos a 2,75 è il marcatore con l’offerta più bassa; alle spalle dell’argentino ci sono Dia a 4,00 e Isaksen e Pedro a 4,50.

Roma in Olanda Lazio in campo alle 21, Roma alle 18.45 sul campo dell’Az Alkmaar. Anche la squadra di Ranieri, come quella di Baroni, è avanti nelle previsioni: tre punti per i giallorossi si giocano a 2,10, con «1» e «X» rispettivamente a 3,15 e 3,45. A differenza di Lazio-Real Sociedad, in questo caso si profila una partita con tanti gol: almeno tre (Over) a 1,73, con l’Under a 2,00, mentre almeno una rete per squadra (Goal) paga 1,60, con il No Goal a 2,20. Dovbyk ancora a segno è offerto a 2,25; alle spalle dell’ucraino ci sono Dybala a 3,25 e Shomurodov a 4,00.

