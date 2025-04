SNAI – Formula 1: Norris-Piastri, quote identiche in Arabia Lando e Oscar a 2,25, Ferrari ancora in ritardo

Alle spalle della coppia di testa altri due piloti alla stessa quota, con Russell e Verstappen a 7,50. Leclerc parte a 12, Hamilton a 20 Milano, 17 aprile – Sarà quello in casa McLaren tra Lando Norris e Oscar Piastri il duello per il titolo mondiale 2025 in Formula 1? Dalle quote per il Gran Premio d’Arabia sembrerebbe di sì. Su Snai, il britannico e l’australiano partono appaiati in prima fila a 2,25 (due vittorie per Piastri in questo inizio di stagione, una per Norris), seguiti come una vera griglia di partenza da un’altra coppia, quella formata dal campione del mondo Max Verstappen e George Russell, a 7,50. Tempi duri per le Ferrari, entrambe in doppia cifra: Charles Leclerc parte a 12, Lewis Hamilton addirittura a 20. Se un podio del monegasco paga 3,00 e uno del britannico 3,50, l’accoppiata Ferrari tra i primi tre vale 10.

Qualifiche Quote simili per quello che riguarda le qualifiche: Norris e Piastri scattano a 2,50, Verstappen e Russell a 7,50. La Ferrari di Leclerc, nella lavagna per il giro veloce, migliora la sua situazione, scendendo da 12 a 10: Hamilton, invece, sale da 20 a 25.

Antepost Dopo le prime quattro gare del Mondiale, perfetta parità tra Norris e Piastri anche nel tabellone antepost per la vittoria del titolo: entrambi, oggi, si giocano a 2,00, con Verstappen a 7,50 e le Ferrari scivolate rispettivamente a 25 (quella di Leclerc) e 33 (quella di Hamilton).

