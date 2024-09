SNAI – MotoGP: Bagnaia-Bastianini-Martin, che bagarre in Indonesia! Dopo le pre-qualifiche, tutti a 2,75

Il riminese, già vincitore domenica scorsa a Misano, ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove del venerdì e si candida per un’altra gara da protagonista. Dietro il terzetto di testa, Marquez a 5,50

Milano, 27 settembre 2024 – Sono i giorni di Enea Bastianini. Dopo la vittoria di una settimana a Misano Adriatico, il pilota riminese ha fatto registrare il miglior tempo anche nelle pre-qualifiche del Gp di Indonesia con tanto di record della pista. Motivo, questo, per cui Bastianini ha fatto irruzione nella lavagna per il vincitore della gara di domenica: il bis di Misano, su Snai, si gioca a 2,75, al pari del successo di Martin e di quello di Pecco Bagnaia, con Marc Marquez ‘quarto incomodo’ a 5,50.

Sprint e qualifiche Per la gara Sprint, invece, resiste lo spagnolo davanti a tutti (2,50), seguito da Bastianini e Bagnaia appaiati a 3,50, con Marquez a 5,50. E sempre Martin comanda anche il taellone per le qualifiche a 2,75, con Bastianini e Bagnaia anche in questo caso a 3,50 e Marquez che scivola a 6,50 tallonato da Franco Morbidelli a 7,50.

