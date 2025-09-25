circle x black
SNAI –MotoGP : Marquez ha il match point a Motegi Vittoria in gara a 1,45, successo nella Sprint a 1,55

25 settembre 2025 | 12.14
Lo spagnolo può chiudere anche aritmeticamente il discorso mondiale in Giappone: il fratello Alex, come in tutta la stagione, sembra l’unico in grado di contrastarlo a 4,50

Milano, 25 settembre– Una stagione dominata dal primo all’ultimo Gran Premio, con la possibilità di chiuderla anche aritmeticamente nel weekend a Motegi. Marc Marquez può conquistare il settimo titolo mondiale nella Moto Gp, il primo a distanza di sei stagioni: per farlo dovrà totalizzare tre punti in più del fratello Alex nell’intero weekend. Le quote Snai sono come sempre a favore di Marc, avanti per la gara tradizionale a 1,50, contro un’offerta di 4,50 per Alex: più dietro gli italiani, con Marco Bezzecchi a 7,50 e Pecco Bagnaia scivolato a 10.

Sprint e qualifiche Situazione simile anche per la gara Sprint: Marc sale leggermente da 1,50 a 1,55, con Alex Marquez anche in questo caso a 4,50 e Bezzecchi che guadagna terreno (6,50). Non sembrano esserci dubbi neanche nel tabellone relativo alle qualifiche: il leader indiscusso della classifica guida a 1,70, con Alex a seguire a 5,50 e un gruppetto da tre piloti (Acosta, Bagnaia e Bastianini) a 7,50

MotoGP Motegi Titolo Mondiale
