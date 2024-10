SNAI – Parigi-Bercy: altro capitolo della sfida Sinner-Alcaraz? Jannik e Carlos a 3,00, poi il vuoto; Medvedev a 8,50

In Francia si gioca l’ultimo Masters 1000 dell’anno: senza Djokovic, il duello sarà ancora tra l’azzurro e lo spagnolo, con Medvedev e Zverev staccatissimi

Milano, 29 ottobre – Un nuovo capitolo di una sfida infinita. A Parigi, prima delle Atp Finals e delle finali di Coppa Davis, si gioca l’ultimo Masters 1000 dell’anno: senza Novak Djokovic, sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz? Probabilmente sì. Le quote antepost Snai per la vittoria del torneo di Bercy sono in perfetto equilibrio: sia il trionfo dell’azzurro che quello dello spagnolo si giocano a 3,00, poi il vuoto, con Daniil Medvedev a 8,50 e Sascha Zverev a 10.

Gli altri italiani Se Sinner e Alcaraz esordiranno direttamente al secondo turno (per il numero 1 del mondo, domani, ci sarà uno tra l’americano Shelton e il francese Moutet), oggi tocca ad altri azzurri inseriti nella lavagna antepost ma in ritardo rispetto all’altoatesino: Matteo Berrettini (reduce dal cambio di allenatore) parte a 66, Lorenzo Musetti a 75, Matteo Arnaldi a 200.

