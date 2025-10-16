SNAI – Serie A: il campionato riparte con Roma-Inter. Il «2» di Chivu a 2,25, Gasperini risponde a 3,30

Big match all’Olimpico, con il pareggio a 3,20. Napoli a Torino contro i granata: Conte in pole a 1,75, come il Milan a 1,50 sulla Fiorentina. La Juventus rischia a Como

Milano, 16 ottobre – Messo alle spalle il doppio impegno della Nazionale contro Estonia e Israele, il campionato torna con un big match di altissima classifica. Sabato sera all’Olimpico si gioca Roma-Inter, con i giallorossi che sono partiti forte e dopo le prime sei giornate sono in testa con 15 punti, gli stessi del Napoli. Nelle quote Snai è però favorita la squadra di Cristian Chivu, che da calciatore ha indossato anche la maglia della Roma: segno «2» a 2,25, con il pareggio a 3,20 e l’«1» a 3,30 a distanza ravvicinata. Quella dell’Olimpico, almeno nelle previsioni dei bookmaker, si preannuncia come una partita da Under (1,73) e Goal (1,75), con gli esiti opposti offerti rispettivamente a 2,00 (Over) e 1,97 (No Goal). Se Dobvyk a 3,25 e la coppia Dybala-Ferguson a 3,75 sono i marcatori più probabili della Roma, l’Inter risponde con Lautaro Martinez a 3,00, con Pio Esposito (reduce dal primo gol in Nazionale maggiore) a 3,25 e con Thuram a 3,50.

L’altra capolista Roma e Inter scenderanno in campo meno di un’ora dopo la fine della partita dell’altra capolista dopo sei giornate, il Napoli di Conte di scena contro un Torino che prima della sosta aveva sfiorato l’impresa in casa della Lazio. Quote tutte a favore dei campioni d’Italia, avanti a 1,75: pareggio a 3,30, «1» a 5,25. Napoli che dovrà stare attento agli ex: un gol di Simeone a 4,00, uno di Ngonge a 6,00, in una lavagna marcatori guidata da Hojlund e Lucca (passato per le giovanili del Toro) a 2,50. Dietro Napoli e Roma c’è il Milan, che a San Siro domenica sera riceve la Fiorentina con l’obiettivo di dare continuità all’ottimo inizio di stagione: tre punti rossoneri a 1,50, con il colpo dell’ex Pioli quotato sei volte la posta.

Juventus a Como A quota 12 punti, gli stessi dell’Inter, c’è anche la Juventus, che prima della sosta aveva inanellato cinque pareggi di fila tra campionato e Champions: i bianconeri, domenica alle 12.30 giocheranno in casa di un Como che ha perso una sola partita in questa Serie A. Il fatto che per la squadra di Allegri sia una trasferta da temere è dimostrato anche dalle quote, che vedono la Juve avanti a 2,40 ma non di molto rispetto all’«1» di Fabregas a 2,95 e al pareggio a 3,25. A 3,50 un gol da ex di Alvaro Morata. Domenica alle 18, invece, una Lazio in difficoltà testerà le ambizioni dell’Atalanta, nettamente avanti a 1,70, contro il 4,00 per il pari e il 4,60 per la vittoria della squadra di Sarri.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.