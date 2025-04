SNAI – Serie A: Inter, dopo il Bayern c’è il Bologna A 2,25 altri tre punti per Inzaghi. Napoli facile a Monza: 1,22

Tra sabato e lunedì si gioca la sestultima giornata di campionato, con i nerazzurri favoriti al dall’ara nel big match. quote a contatto tra Milan e Atalanta, Juve in pole (1,75) a Parma Milano, 18 aprile – La stagione dell’Inter non conosce soste. Dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Barcellona, la testa torna sul campionato e sul match nel giorno di Pasqua contro un Bologna che si sta giocando un posto nella prossima Champions. Le quote Snai per il big match della sestultima giornata di Serie A sono comunque a favore dei nerazzurri, avanti a 2,25; il pareggio e la vittoria del Bologna sono offerti rispettivamente a 3,10 e 3,25, in una partita che promette meno di tre gol (Under a 1,67, Over a 2,05) e dove il Goal a 1,77 parte in leggero vantaggio rispetto al No Goal a 1,92. Duello argentino tra marcatori: Lautaro Martinez guida a 3,00 (Thuram a 3,25), Italiano risponde con Castro a 3,50, stessa quota di Orsolini.

Napoli e le altre L’Inter scenderà in campo già conoscendo il risultato del Napoli, impegnato sabato alle 18 in casa di un Monza a un passo dalla retrocessione. I valori in classifica si riflettono sulle quote, con il successo del Napoli quasi ingiocabile (1,22) e quello del Monza addirittura a 13. L’Atalanta, terza, cerca invece punti Champions a San Siro contro un Milan lontano dai primi quattro posti ma non ancora fuori dai giochi per l’Europa. Lavagna in equilibrio: «1» a 2,50, «2» a 2,70, con il pari più su a 3,40. Complice anche lo scontro diretto tra Bologna e Inter, la Juventus a Parma cercherà di blindare il quarto posto: la terza vittoria in quattro partite per Tudor si trova su Snai a 1,75, il successo di un altro ex difensore come Cristian Chivu a 4,60. Il pari è a metà strada, a 3,60.

Le romane Dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa League contro il Bodo Glimt, la Lazio riparte a Pasquetta da Marassi e sul campo di un Genoa senza lo stress della salvezza, gia raggiunta. Il riscatto di Baroni vale 1,75, la vittoria di Vieira 3,35. La Roma giocherà invece sabato sera all’Olimpico contro il Verona in una partita che sembra a senso unico: lo dimostra l’1,38 associato al successo della squadra di Ranieri, con il colpo dei gialloblù a 8,00 e il pareggio a 4,50. La Fiorentina, uscita invece dalla settimana di coppe con la qualificazione alla semifinale di Conference (affronterà il Betis), va a Cagliari per restare in scia del treno che porta di nuovo in Europa: un successo viola a 2,20 è in pole rispetto al pari a 3,10 e ai tre punti per la squadra di Nicola a 3,35.

