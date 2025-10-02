circle x black
SNAI – Serie A: Juventus-Milan accende il weekend. Tudor avanti a 2,70, il colpo dell’ex Allegri a 2,80

02 ottobre 2025 | 14.37
LETTURA: 2 minuti

Domenica sera allo Stadium la grande sfida tra bianconeri e rossoneri, in cui il pareggio si gioca a 3,05. David, Openda e Vlahovic a 3,00 in pole position per un gol. Inter e Napoli a bassa quota, la Roma rischia a Firenze

Milano, 2 ottobre – Dopo la tre giorni di coppe europee e alla vigilia della seconda sosta per gli impegni delle Nazionali, Juventus-Milan accende il weekend di Serie A. Se i bianconeri sono reduci dal pareggio in Champions League sul campo del Villarreal (il quarto consecutivo tra campionato e coppe), i rossoneri senza l’impegno europeo possono andare alla caccia di un’altra vittoria di prestigio dopo quella di domenica scorsa sul Napoli. Le quote Snai, anche se di poco, premiano Tudor a 2,70, con Allegri – grande ex della partita – che risponde a 2,80 e il pareggio a 3,05. Under e Goal sono gli esiti più probabili, quotati rispettivamente a 1,75 e 1,70, con gli opposti a 2,00 (Over) e 2,05 (No Goal). David, Openda e Vlahovic partono appaiati a 3,00 nella lavagna dei probabili marcatori, con Pulisic e Gimenez a 3,50 per il Milan.

Le altre prime Dopo cinque giornate, sono tre le squadre in testa alla classifica: con il Milan ci sono anche Roma e Napoli, che scenderanno in campo domenica, proprio come i rossoneri. Alle 15 tocca ai giallorossi al Franchi, in una sfida tra due squadre in campo anche stasera rispettivamente in Europa e Conference League. Quella di Gasperini parte avanti a 2,40, con il segno «1» della Fiorentina al triplo della posta e il pareggio a 3,25. La porta di Svilar è la meno battuta del campionato: un altro No Goal a 1,93, con il Goal invece a 1,77. Più agevole, almeno in lavagna, l’impegno del Napoli che alle 18 riceve il Genoa dopo il successo in Champions contro lo Sporting: tre punti per gli azzurri, battuti domenica a San Siro, valgono 1,50, con il Genoa – reduce dal ko interno contro la Lazio – che risponde a 7,50.

Inter facile? La quota più bassa del fine settimana è però quella che riguarda l’Inter, che in Champions ha battuto agevolmente lo Slavia Praga e che sempre a San Siro ospita la Cremonese: segno «1» a 1,21, con l’impresa dei grigiorossi – che comunque hanno gli stessi punti della squadra di Chivu – addirittura a 12. Con l’Inter e la Cremonese, a nove punti c’è anche l’Atalanta, che arriva dal pareggio di Torino con la Juve in campionato e dalla vittoria in Champions contro il Bruges: a 2,20 un altro successo nell’anticipo di sabato sera contro il Como.

