SNAI – Serie A: mercoledì si recupera Milan-Como . Allegri favorito a 2,25, Fabregas insegue a 3,20

Milano, 17 febbraio – La Serie A cancella gli asterischi dalla classifica. Dopo il rinvio per fare spazio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Milan e Como scendono in campo mercoledì 18 febbraio chiudendo il programma del 24esimo turno di Serie A. Una sfida che mette in palio punti preziosi per la classifica delle due squadre: Allegri deve vincere per rimanere agganciato all’Inter capolista e continuare sognare la rimonta Scudetto, Fabregas mette invece nel mirino il controsorpasso sull’Atalanta che lo porterebbe a -2 dalla Juventus.

Secondo i betting analyst di Snai, la terza vittoria consecutiva dei rossoneri – dopo quelle con Bologna e Pisa - si gioca a 2,25. Sale a 3,30 il pareggio, mentre il «2» è proposto a 3,20. Più equilibrio in quota per quanto riguarda il numero dei gol nel match: l’Under è leggermente favorito (1,80) rispetto all’Over (1,90). Nonostante questo, però, gli esperti vedono entrambe le squadre a segno con il Goal fissato a 1,70, mentre il No Goal vale 2,05 volte la posta. Tra i risultati esatti, è in pole l’1-1 a quota 6,25, mentre il 3-1 – esito con cui i rossoneri si sono imposti a Como un mese fa – viene visto a 18,00.

Marcatori C’è sempre Leao, a 2,65, in testa alla lavagna dei possibili marcatori nel match tra Milan e Como. Nella squadra di Allegri seguono Nkunku - in gol nella gara d’andata – e Pulisic a quota 2,90, mentre nel Como, in cui non ci sarà l’ex Morata, occhi puntati sul ritorno al gol di Nico Paz – a secco dalla sfida del 19 gennaio contro la Lazio – proposto a 3,90.

