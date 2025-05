SNAI – Serie A: Napoli, sarà festa? Con il Cagliari l’«1» è a 1,14 L’Inter deve vincere a Como e sperare: Inzaghi a 1,60

Venerdì sera l’ultimo atto della corsa scudetto: a Conte bastano tre punti contro i sardi già salvi per conquistare il titolo. Domenica la Juve vuole blindare il quarto posto: a 1,50 tre punti a Venezia

Milano, 22 maggio – A Napoli è tutto pronto per la festa scudetto: al ‘Maradona’ sarà un venerdì sera di passione e di attesa, con la squadra di Antonio Conte che ha comunque il destino nelle proprie mani. Battere il Cagliari significherebbe conquistare il tricolore senza stare a pensare a quello che succederà al ‘Sinigaglia’ di Como, dove invece l’Inter dovrà vincere e sperare che il Cagliari (che domenica scorsa ha raggiunto la salvezza) fermi il Napoli. Per le quote Snai, però, questa è un’ipotesi remota: il segno «1» in Napoli-Cagliari è in lavagna a 1,14 e si oppone al pareggio a 7,50 e al «2» che vale addirittura 16. È favorita anche l’Inter a Como, con tre punti nerazzurri a 1,60 e i segni «1» e «X» rispettivamente a 4,75 e 4,25.

Lotta Champions Se le due gare decisive per lo scudetto si giocheranno venerdì sera, e sabato sono in programma Bologna-Genoa e Milan-Monza – uniche partite ininfluenti per la classifica –, domenica sera si assegna l’ultimo posto per la prossima Champions League. Oltre a Napoli, Inter e Atalanta, è in pole position la Juventus, impegnata sul campo di un Venezia che lotta disperatamente per non retrocedere. Almeno in lavagna, però, non sembrano esserci speranze per la squadra di Di Francesco, con quella di Tudor che parte invece a 1,50. Il pareggio, che al Venezia comunque non servirebbe, sale a 4,25; l’impresa arancioneroverde, che per valere la salvezza dovrà essere legata anche ad altri risultati, è invece offerta a 5,75. A -1 dalla Juventus c’è la Roma ospite del Torino: anche in questo caso, lavagna sbilanciata dalla parte di Ranieri («2» a 1,50), che vorrebbe coronare (con l’aiuto del Venezia) una straordinaria seconda parte di campionato con la qualificazione alla Champions League o comunque con il mantenimento della quinta posizione che varrebbe l’Europa League.

Salvezza Nella zona bassa della classifica può succedere di tutto. Dopo la retrocessione del Monza, come detto, il Venezia è appeso a un filo. Ma sono obbligate a vincere anche Lecce ed Empoli. Fa il tifo per il Venezia anche la Lazio, che battendo il Lecce («1» a 1,60) spedirebbe i salentini in Serie B o li costringerebbe allo spareggio contro l’Empoli, che ospita invece il Verona in un vero e proprio scontro diretto: toscani a 1,90, gialloblù (che potrebbero essere salvi anche in caso di sconfitta) a 4,25. Si è complicata anche la situazione del Parma, che comunque a Bergamo contro l’Atalanta può prendersi la salvezza: i gialloblù a 4,75 inseguono la squadra di Gasperini, favorita a 1,73 nonostante il terzo posto già raggiunto.

