SNAI – Serie A: tutte le big favorite, Milan ok a Parma a 1,70. Inter a 1,20, un gol di Dybala in Roma-Empoli a 2,50

Nel weekend la seconda giornata di campionato, aspettando i primi big match: a 1,90 la prima vittoria del Napoli di Conte, a 5,00 un’altra impresa del Verona contro la Juventus

Milano, 23 agosto 2024 – Aspettando i primi big match, nel weekend si gioca la seconda giornata di campionato, con le grandi della Serie A attese da un weekend di conferme o di riscatto. Si parte sabato alle 18.30 con Parma-Milan e Udinese-Lazio. I rossoneri sono reduci dal pareggio casalingo contro il Torino: il primo successo della stagione, al Tardini, paga 1,70. Alla stessa ora, a Udine, la Lazio cerca la seconda vittoria dopo quella contro il Venezia, su Snai quotata 2,35. Sempre sabato, ma in serata, debutto a San Siro per l’Inter campione d’Italia, anch’essa come il Milan fermata sul 2-2 nella giornata d’esordio dal Genoa: arriva il Lecce e non sembrano esserci chance per i salentini, con l’1,20 associato al segno «1» che è la quota più bassa di tutto il weekend.

Domenica Se la Fiorentina, dopo il 3-3 in Conference League contro la Puskas Akademia, riceve al Franchi il Venezia («1» a 1,42) e l’Atalanta a Torino punta al secondo successo esterno dopo quello contro il Lecce («2» a 2,30), in serata si giocano due partite emozionanti per motivi diversi. Al ‘Maradona’, il Napoli di Conte deve subito voltare pagina dopo la sbandata di Verona, ma arriverà un Bologna che resta temibile nonostante il pari con l’Udinese: lavagna tutta sbilanciata dalla parte degli azzurri, con l’«1» a 1,90, il pareggio a 3,45 e il «2» a 4,00. All’Olimpico, invece, tutti gli occhi saranno per Paulo Dybala, dopo la decisione di non accettare l’offerta araba e restare alla Roma che ha fatto impazzire di gioia i tifosi giallorossi. Un gol dell’argentino all’Empoli paga 2,50 volte la posta, con la Roma nettamente avanti nelle previsioni per il match contro i toscani (1,50).

Lunedì A chiudere la seconda giornata, dopo Cagliari-Como, sarà la Juventus, di scena alle 20.45 al Bentegodi contro un Verona che ha aperto la stagione con una sorprendente vittoria sul Napoli. Thiago Motta favorito sull’Hellas, con una vittoria offerta a 1,70; se per il pareggio si sale a 3,65, per il secondo exploit della squadra di Zanetti si arriva a 5,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434