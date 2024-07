SNAI – Tour de France: Pogacar senza avversari, il bis a 1,05 Vingegaard staccatissimo a 9,00, poi Evenepoel a 50

A una settimana dalla fine della Grande Boucle sembra tutto deciso, con lo sloveno pronto alla doppietta dopo aver conquistato il Giro. Ciccone a 40 nella classifica di miglior scalatore

Milano, 15 luglio – Tadej Pogacar corre da solo. A una settimana dalla fine del Tour de France, lo sloveno è a un passo dalla doppietta Giro-Tour, che non riesce dall’impresa di Marco Pantani nel 1998, con le quote che ovviamente sono tutte a favore dello sloveno, reduce da due vittorie sui Pirenei che hanno ulteriormente fatto il vuoto rispetto al resto del gruppo. Su Snai, il successo finale di Pogacar paga 1,05, con Jonas Vingegaard – campione nelle ultime due edizioni – che sembra l’unico in grado di tenere testa a Pogacar (a oggi, ultimo giorno di riposo, il distacco in classifica generale è di 3’09’’) e in lavagna a 9,00. Poi una voragine, con Remco Evenepoel a 50 e la coppia formata da Almeida e Yates a 100.

Le altre classifiche C’è Pogacar davanti a tutti anche nelle quote per la classifica di miglior scalatore: lo sloveno paga 1,55, con Vingegaard e Carapaz a 10 e Giulio Ciccone speranza azzurra a 40. Se nella classifica a punti domina l’eritreo Biniam Girmay, Evenepoel a 1,10 è il favorito nella classifica dei giovani.

La prossima tappa Dopo il giorno di riposo, si riparte domani con la sedicesima tappa da Gruissan a Nimes, di 188 km. Jasper Philipsen a 2,25 guida il tabellone delle quote, con Girmay a 6,00 e Van Aert a 7,50. A 12 Cavendish e Groenewegen.

