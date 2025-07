SNAI – Wimbledon: Sinner a caccia della finale Jannik favorito a 1,45, Djokovic insegue a 2,75. Alcaraz facile

Milano, 10 luglio – Jannik Sinner è stato anche più forte del problema al gomito. Contro Ben Shelton, il numero 1 del mondo ha fornito un’altra straordinaria prova di forza, guadagnandosi l’accesso alla semifinale di Wimbledon, con la possibilità di diventare – a distanza di quattro anni da Matteo Berrettini – il secondo italiano capace di qualificarsi per la finale dei Championships. Domani dall’altra parte della rete ci sarà Novak Djokovic, che ha chiuso lo splendido torneo di Flavio Cobolli e che va a caccia del suo 25° titolo Slam: le quote Snai sono tutte a favore di Sinner, avanti 5-4 nei precedenti e in lavagna a 1,45. La vittoria del serbo paga quasi il doppio, 2,75.

L’altra sfida Nell’altra semifinale, invece, il pronostico è ancor più sbilanciato dalla parte di Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni dei Championships: lo spagnolo in finale paga ‘solo’ 1,17, con Taylor Fritz a 4,75.

Antepost Lo stesso Alcaraz resta il favorito per la vittoria finale: il tris vale 1,85, con Sinner a ruota a 3,00. Più staccato Djokovic a 6,00, ancora più dietro Fritz a 20.

