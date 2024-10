Snaidero alla Fiera del Levante di Bari: “Nell’arredamento cucine sempre più design e ricerca”

Un’interessante evoluzione sta caratterizzando l’arredamento della cucina, uno degli ambienti più di riferimento della casa. Le creazioni Snaidero anticipano e influenza no i trend del settore e sono destinate a lasciare un segno tangibile nel tempo.

Bari, 14 ottobre 2024. Le linee innovative e la ricerca di materiali sono i veri protagonisti nel nuovo concetto di arredamento delle cucine contemporanee, che deve rispondere a necessità e gusti sempre diversi con soluzioni funzionali e su misura. Negli ultimi anni c’è stata un’interessante evoluzione del segmento arredo per uno degli ambienti più di riferimento della casa. È quanto emerso nella 87ª Campionaria Internazionale della Fiera del Levante di Bari, svoltasi dal 28 settembre al 6 ottobre 2024, con un numero fortemente ampliato di espositori specializzati in arredamento. In particolare la trasformazione delle cucine è il risultato di uno studio attento frutto di design, ricerca e bellezza come evidenziato dal Gruppo Snaidero, presente in fiera con il punto vendita di Bari “Snaidero Casa by Gennaro Girone”.

«Progettare e produrre ambienti domestici dalla forte identità è la filosofia che da sempre guida Snaidero – sottolinea Alessandro Trivillin Amministratore Delegato del Gruppo Snaidero, ospite di “Snaidero Casa by Gennaro Girone” durante l’evento fieristico–. Dalla materia prima alla cucina finale, tutto si sviluppa all’interno dello stabilimento di Majano, in provincia di Udine, in un alternarsi di attività artigianali e fasi completamente automatizzate con impianti di ultimissima generazione. L’incontro tra queste due anime ha portato a grandi innovazioni».

La cucina sta vivendo una nuova vita, non solo in termini di stile ma soprattutto per quanto riguarda le superfici e il layout degli spazi, ad esempio con una crescente presenza di isole o penisole. Grande o piccola che sia, ogni spazio deve essere valorizzato con elementi che permettano di personalizzarla in base allo stile di chi la vive. Molte le soluzioni offerte dai prodotti Snaidero, realizzati con nuove tecnologie studiate dall’azienda e con particolare attenzione alla materia.

«Snaidero riconferma il suo impegno nella ricerca di un’estetica essenziale e raffinata – evidenzia l’AD Alessandro Trivillin durante la Fiera– con l’evoluzione di Elementi, la cucina che rappresenta la massima espressione dello stile minimalista e l’infinita flessibilità di progettuale. A configurare una nuova estetica di questa cucina sono le inedite ante in PVD Amalfi specchiato, una rifinitura che riflette tutto l’ambiente circostante creando scenografie straordinarie. La cucina Frame, di Massimo Iosa Ghini, è raffinata espressione di un immaginario domestico di ispirazione classica, ma con contaminazioni industrial chic. Tra le novità più impattanti, il blocco con invaso a muro dotato di induzione PITT integrata. Questa soluzione permette di creare un’area cottura di straordinaria purezza estetica che si fonde nella struttura del blocco. Nel restyling della cucina Joy, invece, abbiamo investito sui dettagli funzionali. Il nuovo sistema Domina, posizionato sopra l’isola centrale, la trasforma in un vero e proprio epicentro di creatività e stile. Le sue strutture sospese a soffitto aprono anche le porte a una libertà senza precedenti nella scelta del gruppo incasso cappa inseribile al suo interno. Infine la cucina Way, che si evolve con l’introduzione di laccature effetto metallo, molto particolari ma allo stesso tempo funzionali a mantenere una continuità sull’intera composizione cucina. Rosso Fiorentino, Riace e Piombino sono le tre finiture disponibili, le prime tendenti ai toni caldi, l’ultima richiama invece il colore tipico del piombo con effetto argentato».

La cucina è l'ambiente più vissuto della casa, il centro nevralgico della famiglia e deve poter rispondere a tante esigenze. È lo spazio di tutti e per tutti. Snaidero da oltre settantacinque anni progetta e realizza cucine con un’unica missione: elevare gli spazi abitativi a veri e propri sogni di design. Grazie al connubio perfetto tra design, ricerca e bellezza, da sempre le creazioni Snaidero anticipano e influenzano i trend del settore e sono destinate a lasciare un segno tangibile nel tempo. Collezioni innovative nelle forme, nelle tecnologie e nei materiali, che esprimono una costante attenzione alle lavorazioni e la volontà di eccellere di Snaidero. Un patrimonio di design che continua a definire l’eccellenza italiana nel mondo dove il marchio è presente in ben 86 diversi Paesi, raggiunti attraverso una rete di oltre 300 punti vendita specializzati.

