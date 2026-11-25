SHENZHEN, Cina, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il 30 ottobre 2026, la piattaforma Smart String Grid Forming ESS di nuova generazione di Huawei Digital Power, LUTERRA, ha completato con successo il primo test antincendio su larga scala del settore a livello di sub-array, comprendente anche una stazione di trasformazione. Il test è stato organizzato ed eseguito da SGS (Société Générale de Surveillance S.A.), organismo di prova, ispezione e certificazione riconosciuto a livello internazionale, ed è stato seguito da autorevoli enti nazionali e internazionali, tra cui INERIS (French National Institute for Industrial Environment and Risks), Bureau Veritas France, BCFI (French Fire Protection and Explosion Risk Engineering consultancy) e il Tianjin Fire Research Institute del Ministry of Emergency Management of China. Si tratta del primo test ad aver esteso la verifica della sicurezza dei sistemi di accumulo energetico dalla protezione antincendio a livello di container a un intero sub-array su scala di impianto. Questa verifica estrema, più rigorosa e condotta a livello di sistema, ha dimostrato pienamente che LUTERRA mantiene affidabili capacità di protezione anche in condizioni di densità energetica estremamente elevata, stabilendo un nuovo riferimento per gli standard di sicurezza dei sistemi di accumulo energetico.

In particolare, INERIS ha contribuito a definire le condizioni dell'abuse test in linea con la futura specifica tecnica obbligatoria francese per i sistemi di accumulo energetico stazionari installati all'aperto (AMPG 2925-2) e ha convalidato i risultati del test sulla base di tali criteri. Corsica Sole, importante sviluppatore francese attivo nel fotovoltaico e nell'accumulo energetico, ha partecipato e assistito all'intero test.

Nel giugno 2026, in occasione di Intersolar Europe, Huawei Digital Power ha presentato per la prima volta la nuova soluzione LUTERRA Grid Forming ESS, caratterizzata da una densità energetica superiore rispetto ad altre soluzioni del settore. Se da un lato un'elevata densità energetica migliora l'efficienza economica del sistema, dall'altro impone requisiti più stringenti in termini di sicurezza. Per verificare la sicurezza del sistema in condizioni di densità energetica estremamente elevata, Huawei ha predisposto e condotto il primo test antincendio su larga scala del settore a livello di sub-array, inclusa la stazione di trasformazione.

Il primo test del settore a livello di sub-array, inclusa la stazione di trasformazione, ridefinisce i limiti della sicurezza dei sistemi di accumulo energetico

Attualmente, i test antincendio su larga scala nel settore dell'accumulo energetico si concentrano principalmente sulla verifica dell'assenza di propagazione dell'incendio tra container. Tali test non si estendono ancora ad array completi, incluse le relative stazioni di trasformazione. Huawei è la prima ad aver superato questo limite, sottoponendo a test un array completo comprensivo della relativa stazione di trasformazione. Il test riproduce le condizioni operative reali di un impianto caratterizzato da una maggiore densità energetica, portando la verifica della sicurezza a un livello di sistema più realistico e completo.

Nel corso del test, il sub-array è stato realizzato adottando le distanze minime di installazione, con una distanza tra gli involucri di 0,6 m, per riprodurre una configurazione reale di un impianto di accumulo energetico. I container erano collegati mediante sbarre passanti. La stazione di trasformazione del sub-array è stata incendiata dall'esterno, in condizioni di pieno carico d'olio e con 5 tonnellate di olio, per simulare uno scenario estremo di fuga termica e verificare in modo approfondito le capacità di contenimento e protezione del sistema nelle peggiori condizioni di incendio esterno. L'intero test si è svolto senza alcun intervento manuale, creando un ambiente realistico e completo per una verifica estrema a livello di sub-array.

Nessuna propagazione dell'incendio da una stazione di trasformazione in combustione intensa: pienamente convalidata la sicurezza di LUTERRA

I risultati del test mostrano che, dopo 80 ore di combustione intensa, la piattaforma Smart String Grid Forming ESS di nuova generazione LUTERRA di Huawei ha dimostrato eccellenti capacità di protezione.

L'incendio ha raggiunto una temperatura massima di quasi 1.000 °C, con fiamme intense e una forte irradiazione termica a distanza estremamente ravvicinata. Anche in queste condizioni estreme, la temperatura delle celle dei container ESS del sub-array è rimasta sempre al di sotto di 26 °C, mentre la temperatura dell'olio nella stazione di trasformazione adiacente è rimasta inferiore a 28 °C. Ciò ha convalidato le capacità di protezione dell'architettura di sicurezza di LUTERRA a livello di sub-array: l'incendio è stato contenuto all'interno del sub-array e non si è propagato.

Al termine del test, la struttura principale della stazione di trasformazione era rimasta integra e poteva essere sollevata e rimossa in condizioni di sicurezza.

Dal livello container al livello sub-array: l'evoluzione dell'architettura rafforza la leadership nel settore

La portata delle verifiche di sicurezza di Huawei si è ampliata progressivamente. Il percorso è iniziato con la verifica del sistema Rock Pack con blocco dell'ossigeno in pressione positiva e della non propagazione, oltre alla serie di test sulla sicurezza elettrica del PCS. È poi proseguito con test antincendio su larga scala degli ESS e test di isolamento dell'incendio tra container, fino ad arrivare all'attuale test antincendio su larga scala a livello di sub-array, inclusa la stazione di trasformazione. Huawei ha così realizzato un sistema completo di verifica della sicurezza lungo l'intera catena, dai singoli componenti agli impianti nel loro complesso.

Il passaggio dal livello container al livello sub-array porta la protezione di sicurezza da un approccio indipendente, basato sul singolo container, a una protezione coordinata dell'intero sub-array. Grazie a sistemi di interblocco di sicurezza a livello di sistema e a una progettazione ridondante, è possibile garantire un livello di sicurezza più elevato anche in presenza di densità energetiche maggiori.

Mentre le verifiche di sicurezza nel settore continuano a concentrarsi in larga parte sulla protezione antincendio a livello di container, Huawei ha esteso il perimetro di verifica fino a comprendere interi sub-array su scala di impianto. Questo test invia un messaggio chiaro al settore a livello globale: la reale sicurezza dei sistemi di accumulo energetico non dovrebbe fermarsi alla protezione tra container, ma deve impedire la propagazione di incendi su larga scala anche in scenari più intensi e complessi.

Huawei ha sempre considerato la sicurezza un requisito imprescindibile e un pilastro fondamentale per lo sviluppo su larga scala del settore dell'accumulo energetico. In futuro, Huawei continuerà ad alzare gli standard di sicurezza dell'accumulo energetico attraverso l'innovazione tecnologica e a supportare lo sviluppo dei nuovi sistemi elettrici con un approccio alla sicurezza deterministico.

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