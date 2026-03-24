SPA a Roma: il boom del wellness urbano tra primavera, ponti e nuove esigenze di relax

Con l’arrivo della primavera, cresce in modo significativo la ricerca di SPA a Roma, complici le giornate più lunghe, il clima mite e un calendario particolarmente favorevole nel 2025. Pasqua cadrà il 20 aprile, seguita dal ponte del 25 aprile e da quello del 1° maggio, offrendo diverse occasioni per concedersi pause rigeneranti senza allontanarsi dalla città.

In questo contesto si consolida un trend sempre più evidente: il successo del wellness urbano. Sempre più persone scelgono esperienze di relax brevi ma ad alto impatto, preferendo SPA facilmente accessibili rispetto a viaggi fuori porta. Il benessere diventa così parte integrante della routine settimanale, non più un lusso occasionale.

Abbiamo approfondito questo fenomeno con Sabrina Andriaccio, SPA Manager di VSPA, che ci ha raccontato l’evoluzione del settore e le nuove abitudini dei clienti a Roma.

Intervista a Sabrina Andriaccio, SPA Manager di VSPA

Negli ultimi anni il settore del wellness urbano sta vivendo una crescita importante: quali sono i nuovi trend che stai osservando tra i clienti delle SPA a Roma?

Negli ultimi anni il wellness urbano a Roma ha registrato una crescita significativa, con un aumento della domanda di esperienze brevi ma ad alto impatto. In VSPA osserviamo una forte richiesta di percorsi da 2 ore e trattamenti mirati da 55 minuti, come rituali viso e massaggi personalizzati. Gli ospiti cercano sempre più relax mentale, digital detox e benessere immediato, integrando la SPA nella propria routine settimanale. Come Manager di VSPA, viaggiando spesso e specializzandomi nel wellness di lusso e nel settore hospitality, posso confermare che Roma sta seguendo un trend internazionale sempre più orientato al benessere urbano di alta qualità.

Durante periodi come Pasqua e i ponti primaverili si registra un vero boom di prenotazioni: cosa spinge sempre più persone a scegliere la SPA invece di una classica gita fuori porta?

Durante i ponti primaverili e Pasqua, VSPA registra picchi di prenotazioni fino al +30-40%, confermando il trend della “fuga urbana”. Sempre più persone scelgono VSPA perché consente di vivere un’esperienza completa di benessere senza spostarsi da Roma: percorsi SPA da 2 ore e 30 minuti, relax immediato e servizi premium accessibili anche in giornata. Nei weekend, in particolare, VSPA è spesso sold out e ci dispiace dover dire di no alle numerose richieste: un segnale chiaro di quanto il bisogno di benessere in città sia in forte crescita.

Secondo la tua esperienza, quanto incide oggi la ricerca di benessere immediato e accessibile sulla scelta di una SPA in città rispetto a strutture fuori Roma?

Oggi oltre il 60% degli ospiti preferisce una SPA in città rispetto a strutture fuori Roma. Il motivo è chiaro: accessibilità, tempo limitato e qualità elevata. VSPA, con i suoi 800 mq dedicati al benessere e percorsi completi con piscina, sauna e bagno turco, permette di ottenere risultati concreti in poche ore, senza la necessità di viaggiare. Questo modello rispecchia perfettamente le esigenze del cliente contemporaneo, sempre più orientato verso esperienze efficienti ma di alto livello a due passi da casa.

VSPA si sta affermando come punto di riferimento nel settore: quali sono gli elementi distintivi che hanno contribuito al successo della vostra struttura?

Il successo di VSPA si basa su elementi distintivi chiari: una struttura di oltre 800 mq, un’offerta di trattamenti altamente personalizzati e un’attenzione alla sostenibilità che oggi raggiunge circa il 96-97% di utilizzo plastic-free. L’esperienza è completata da percorsi esclusivi come SPA Time da 2h30 e da una customer satisfaction elevata, con una valutazione media di 4.5/5 su oltre 150 recensioni. Come manager di VSPA, grazie alla mia esperienza nel wellness di lusso e nell’hospitality, lavoriamo ogni giorno per offrire standard comparabili alle migliori SPA europee, anche con qualche richiamo internazionale.

Il benessere di primavera conquista Roma

La primavera rappresenta un momento ideale per dedicarsi alla cura del corpo. Il cambio di stagione può portare stanchezza, senso di pesantezza e tensioni accumulate durante l’inverno, rendendo particolarmente utili percorsi che combinano acqua, calore e relax.

In una città dinamica come Roma, la possibilità di ritagliarsi qualche ora di benessere senza affrontare lunghi spostamenti si conferma una scelta sempre più diffusa. Le SPA urbane rispondono perfettamente a questa esigenza, offrendo esperienze complete, personalizzabili e accessibili anche in giornata.

Il successo registrato durante i ponti primaverili e nei weekend è solo la conferma di un cambiamento più profondo: il relax urbano non è più un’alternativa, ma una nuova abitudine consolidata.

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