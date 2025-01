Startup e imprenditori, nasce il bando «Giovani Talenti» di Finanziaria di Valle Camonica: fino a 350mila euro per under 40 innovativi

Breno, 22 gennaio 2025.Un supporto finanziario compreso fra 50mila e 350mila euro dedicato a persone, startup o aziende a maggioranza di capitale under 40. Sono aperte le candidature per il bando «Giovani Talenti - acceleratore di business» lanciato da Finanziaria di Valle Camonica S.p.A. (FVC), società costituita nel settembre 1983 su iniziativa di un gruppo di imprenditori e professionisti della Valle Camonica e della provincia di Brescia, allo scopo di contribuire allo sviluppo di iniziative nei settori dell’energia, immobiliare, finanziario e industriale. L’iniziativa è rivolta a under 40 che desiderino proporre una propria idea di business (progetto o iniziativa imprenditoriale) che necessiti di supporto finanziario e professionale. Obiettivo del bando è individuare progetti imprenditoriali innovativi e meritevoli offrendo il supporto necessario per favorirne lo sviluppo. Il supporto finanziario prevede una partecipazione qualificata non di controllo, ovvero di minoranza, nel capitale sociale della società costituita o da costituire con il proponente.

«Il CdA di FVC crede fermamente che investire nei giovani sia la chiave per un futuro prospero, innovativo e sostenibile; pertanto, ha destinato una somma complessiva di 1,5 milioni di euro da investire nelle iniziative imprenditoriali ritenute meritevoli», dichiara Battista Albertani, Presidente del Cda di FVC. «Il nostro obiettivo è quello di individuare e sostenere giovani talenti che hanno il potenziale per trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali di successo» aggiunge Alberto Rizzi, Direttore Generale di FVC.

COME PARTECIPARE

Possono partecipare al bando persone fisiche o soggetti giuridici la cui maggioranza del capitale sociale e gli amministratori siano nati a partire dal 1° gennaio 1985. Il supporto finanziario richiesto può essere compreso fra 50mila e 350mila euro. Le candidature dovranno essere inviate via e-mail all'indirizzo bandi@finvalle.it entro le ore 15 del 30 giugno 2025. Il processo di selezione si articolerà in due fasi. La prima sarà di preselezione, con valutazione dell'ammissibilità al bando e selezione delle candidature meritevoli basata sulla documentazione inviata. Seguirà la selezione finale, tramite colloquio individuale in cui i candidati presenteranno la propria idea di business al Comitato di Valutazione. A titolo esemplificativo ecco alcuni degli elementi che saranno valutati durante il colloquio: realizzabilità e sostenibilità dell’idea di business; propensione ESG del progetto; motivazione alla partecipazione al bando; capacità di presentazione e chiarezza espositiva del progetto; competenze trasversali (soft skills) dimostrate attraverso esperienze personali concrete, come: gestione e risoluzione dei problemi, adattabilità, capacità organizzative e di progettazione, abilità nel raccogliere e interpretare informazioni, comunicazione efficace, collaborazione e leadership, autonomia, capacità di relazionarsi positivamente in contesti di gruppo, attitudine all'innovazione e alla visione imprenditoriale; capacità di argomentazione e analisi delle proprie esperienze di studi, lavorative, extra lavorative; consapevolezza e cultura generale del settore di riferimento.

L'esito della sezione sarà comunicato via e-mail entro il 31 dicembre 2025. Per ulteriori informazioni e dettagli sul bando "Giovani Talenti" è possibile visionare il sito internet di FVC al seguente link https://www.finanziariavallecamonicaspa.com/bandi.