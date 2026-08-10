Strutt entra in Europa: estende la gamma di prodotti con la nuova variante ev¹c e presenta l'evoluzione del suo ecosistema intelligente ad IFA 2026

BERLINO, 10 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Strutt, azienda innovatrice nella mobilità intelligente, entra ufficialmente nel mercato europeo con una grande vetrina ad IFA Berlino 2026 (4-8 settembre). L'evento segna il debutto globale del nuovo modello ev¹c, oltre alla presentazione di una nuova linea di accessori per l'ecosistema e di un software in evoluzione e orientato all'utente.

Forte slancio nel mercato europeo

Questa importante espansione fa seguito al grande successo delle prime consegne di ev¹c, il modello di punta di Strutt, nel Regno Unito e in Europa. Da quando è arrivato sulle strade, ev¹c ha raccolto riscontri estremamente positivi da parte di utenti quotidiani, partner di sviluppo aziendale e opinion leader chiave, convalidando la missione del marchio di trasformare il settore della mobilità personale.

Debutto a livello globale: Strutt ev¹e

Dopo il lancio di Strutt ev¹c all'inizio di quest'anno, Strutt sta ampliando la sua gamma di prodotti con l'introduzione della nuova Strutt ev¹e. Progettata per utenti che danno priorità a prestazioni di guida eccezionali, fiducia e fruibilità quotidiana, ev¹e porta l'ingegneria esclusiva di Strutt a un pubblico più ampio, completando al contempo la gamma ev¹c esistente.

Costruita sulla stessa architettura avanzata del telaio del modello ev¹c, ev¹e è dotata di sistema di trasmissione a quattro motori di proprietà di Strutt, che offre controllo, stabilità e capacità eccezionali su tutti i tipi di terreno. Può scalare pendenze fino a 13 gradi, superare ostacoli alti fino a 5 cm e percorrere fino a 32 km con una singola ricarica.

Per i conducenti che non necessitano delle capacità di rilevamento avanzate del sistema evSense, ev¹e offre il design industriale leader del settore, l'ingegneria ispirata all'automotive e l'esperienza di guida raffinata di Strutt in un'offerta di prodotti più accessibili. Strutt ev¹e sarà disponibile a un prezzo di vendita consigliato (RRP) di 4.199 € attraverso il sito web di Strutt e i partner commerciali autorizzati in tutta Europa a partire da settembre 2026.

Software che evolve nel tempo

Fedele alla sua visione della mobilità definita dal software, Strutt considera i suoi veicoli come piattaforme viventi che si evolvono insieme ai loro utilizzatori. Ad IFA 2026, Strutt presenterà le sue funzionalità intelligenti, tra cui la Cruise Mode, la navigazione tramite Waypoints e l'integrazione senza interruzioni delle app. Sostanzialmente, invece di agire come dispositivi statici, queste funzionalità sono progettate per iterare e migliorare continuamente in base al feedback continuo della community. Con gli aggiornamenti software Over-The-Air (OTA), nuove funzionalità possono essere implementate in ev¹c migliorando continuamente le prestazioni del dispositivo.

"L'accoglienza ricevuta da ev¹c nel Regno Unito e in Europa dimostra che il nostro approccio è in risonanza", ha dichiarato Tony Hong, CEO di Strutt. "Con il debutto a livello globale di ev¹e, i miglioramenti del nostro software in continua iterazione su ev¹c e gli accessori personalizzabili, stiamo offrendo una piattaforma di mobilità personalizzata, su misura per lo stile di vita europeo".

Partecipanti e media sono invitati a sperimentare il debutto globale di ev¹e ed esplorare in prima persona le funzionalità software più recenti di ev¹c allo stand Strutt (CCB.b 123, City Club B) presso la fiera IFA 2026.

Informazioni su Strutt

Strutt sta ridefinendo la mobilità intelligente integrando robotica avanzata, ingegneria di guida intelligente e design incentrato sull'utilizzatore per creare il veicolo di uso quotidiano definitivo. Come parte della sua strategia di espansione globale, Strutt sta entrando in mercati chiave in Europa e nel Regno Unito, continuando ad aumentare la sua presenza nelle regioni degli Stati Uniti e dell'APAC, portando la sua visione di mobilità accessibile e intelligente a più utenti in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni: https://eu.strutt.inc/

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