Studio Effemme (Squinzano): “Fondamentali le analisi in settori come ambiente e alimentazione”

Franco Mazzotta e Laura Mazzotta spiegano l’importanza dei monitoraggi in ogni azienda: “La prevenzione nei controlli aiuta a individuare criticità e anticipare soluzioni, garantendo sicurezza, qualità e risparmio economico”

Squinzano (LE), 11/12/2024. Sicurezza e impresa rappresentano un binomio sempre più saldo. Le novità in campo normativo e una cultura orientata a controlli e prevenzione, impongono infatti analisi in ogni settore, dall’alimentare all’ambiente, fino alla raccolta dei rifiuti.

«Rispetto al passato, le normative sono molto più stringenti – spiega Laura Mazzotta, Amministratrice di Studio Effemme – Per le aziende diventa importante avere un approccio strategico. Le analisi servono per valutare l’impatto del proprio lavoro, la qualità di processi e prodotti, e sistematizzare queste analisi significa ragionare in termini di prevenzione e sicurezza».

Due elementi che impongono attenzione nella scelta degli esperti a cui rivolgersi. Ma quali sono i criteri da considerare per affidarsi alla giusta realtà?

«Senza dubbio aziende territorialmente vicine possono offrire un supporto maggiore, più dettagliato rispetto ai casi specifici – risponde la Mazzotta – Il nostro Studio ha da sempre associato al servizio di analisi quello della consulenza. In un settore complesso come questo, non ci si può limitare a fornire rapporti di prova. Bisogna anche spiegare e aiutare l’impresa ad analizzare i risultati ed eventualmente a prospettare approfondimenti e soluzioni per qualsiasi tipo di casistica».

Un’attenzione ai dettagli fondamentale per settori delicati come l’ambiente.

«In un laboratorio chimico – spiega il Direttore Tecnico Franco Mazzotta – riusciamo a prevedere o individuare delle criticità. Prendiamo ad esempio il caso dei centri di stoccaggio: i rapporti di prova forniscono indicazioni importanti su come trattare al meglio i rifiuti e neutralizzare eventuali inquinanti. Per questo la prevenzione è importante: permette di sapere cosa accade all’interno di un microclima. E sono proprio le analisi a dirci come agire di conseguenza».

Analisi che lo Studio Effemme effettua da oltre quarant’anni, grazie a un costante aggiornamento di formazione e strumentazione, indispensabili ormai per ogni tipo di realtà. In ambito di alimentazione, ad esempio, i processi da attenzionare riguardano l’intera filiera produttiva:

«Analisi specifiche consentono di individuare negli alimenti eventuali metalli pesanti o diossine derivanti dall’ambiente. Per questo il monitoraggio parte dai terreni, dove si valutano le percentuali di fertilizzanti, l’attento utilizzo di pesticidi, oppure, grazie all’esame dei componenti naturali, si suggeriscono le giuste tipologie di prodotti da utilizzare, consentendo anche un risparmio per gli stessi produttori. Il tutto perché su mercato arrivi un cibo sano e sicuro».

È questa la parola chiave per qualificare il lavoro di realtà come Studio Effemme, che assicurano non soltanto efficienza, ma anche sicurezza e trasparenza per imprenditori e cittadini.

