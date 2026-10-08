Subway® presenta Blueprint, un'esperienza ristorativa e di marchio completamente reinventata per l'area EMEA

AMSTERDAM, 8 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Subway® ha presentato oggi Blueprint, un'esperienza ristorativa e di marchio completamente reinventata che modernizza il modo in cui gli ospiti ordinano e consumano il pasto per sostenere la crescita in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Dal 1° gennaio 2027, ogni nuovo ristorante Subway e ristrutturazione nella regione si ispirerà a Blueprint, il fulcro della strategia commerciale pluriennale dell'azienda.

Per oltre 60 anni, Subway è stata orientata alla personalizzazione: ogni pasto preparato viene ordinato esattamente come desidera l'ospite. Blueprint estende questa personalizzazione oltre il cibo al resto dell'esperienza.

Il concetto è iniziato con l'ascolto degli ospiti e degli affiliati. Il risultato è un progetto su come Subway e i suoi ristoranti appariranno, funzioneranno e verranno percepiti man mano che il marchio continua a crescere.

Blueprint copre tre aree, ciascuna progettata per dare agli ospiti esistenti più motivi per tornare e ai nuovi ospiti un motivo per scegliere Subway:

"Gli ospiti vogliono mangiare a modo loro, secondo i loro tempi, e Blueprint è il modo in cui soddisfiamo questa loro esigenza", ha dichiarato Tracy Gehlan, presidente di Subway EMEA. "Valorizziamo le scelte individuali dei nostri ospiti, da come ordinano, a quando vengono a farci visita, a ciò che desiderano nel loro pasto, sempre con cibo ottimo, servizio eccellente e un ambiente eccezionale. Per i nostri affiliati, ciò si traduce in un'economia della ristorazione più forte e in un marchio più solido pensato per durare nel tempo".

Ristoranti pensati per gli ospiti di oggi

I ristoranti Blueprint sono spazi più caldi, moderni e connessi digitalmente. Disposizioni ben organizzate e informazioni più chiare rendono l'esperienza più intuitiva per gli ospiti e più facile da gestire per i Sandwich Artist, in modo che possano dedicare tutta la loro attenzione al cibo e all'ospite davanti a loro.

La scelta e la freschezza sono al centro dell'intero design, con ingredienti per insalate, salse e pane appena sfornato in mostra nel cuore del ristorante.

Gli ospiti scelgono come ordinare, con ogni modalità progettata per un'esperienza senza interruzioni e la stessa libertà per ogni ospite di creare un pasto esattamente come desidera.

Una schermata di conferma degli ordini mostra ogni ordine man mano che viene completato e un punto di raccolta chiaramente contrassegnato rende veloce e semplice il ritiro. I biscotti e il caffè sono a portata di mano per placare una voglia improvvisa di qualcosa di sfizioso.

Più momenti per gli ospiti, dalla mattina alla sera

Come le esigenze degli ospiti cambiano nel corso della giornata, così cambia anche il ristorante, con un menù, un'atmosfera e un'esperienza all'altezza.

Le mattine offrono una nuova gamma di colazioni e caffè, preparati con 100% Arabica in grani e servito come desiderato da ogni ospite, con una playlist mattutina a fare da sottofondo perfetto.

Una nuova opzione Grab & Go, disponibile in luoghi ad alta frequentazione come gli snodi di trasporto, offre un proprio menù di pasti preparati al momento nel ristorante e pronti per essere ritirati immediatamente, per i momenti in cui ogni secondo conta.

Subway After Dark, attualmente in fase di sperimentazione nei Paesi Bassi, è un nuovo concetto gastronomico per la serata. Allo scoccare delle sei, l'illuminazione crea un'atmosfera accogliente, una playlist serale prende il sopravvento, i Sandwich Artist sfoggiano un abbigliamento After Dark dedicato e i menu board digitali rivelano un menù più ricercato e personalizzabile. Le opzioni includono articoli come Mac 'n' Cheese, pizze di formato lungo e patatine fritte a griglia condite, tutti realizzati su ordinazione, insieme a bevande e a dessert.

Nuova proposta di marchio e nuova campagna nell'area EMEA

Blueprint prende vita per gli ospiti attraverso Get Your Own Way, una piattaforma per il marchio pensato per durare nel tempo che celebra i gusti individuali e le scelte che gli ospiti hanno sempre condiviso con Subway. Prende le mosse da una convinzione: la vita è troppo breve per consumare cibo preparato per qualcun altro.

Costruita attorno ad ospiti reali e ai pasti da loro creati, la campagna appare ovunque gli ospiti incontrino Subway, dalla pubblicità e dai contenuti social all'imballaggio, all'app e agli stessi ristoranti.

Lancio di Blueprint

I primi ristoranti Blueprint hanno aperto quest'estate nei Paesi Bassi e nel Regno Unito e la campagna Get Your Own Way è ora in corso in tutta l'area EMEA. Nuove occasioni, tra cui Subway After Dark e Grab & Go, verranno lanciate in base al luogo e alla domanda locale.

L'introduzione di Blueprint fa seguito a un anno di risultati di vendita positivi e di crescita dei ristoranti. Il marchio continua a perseguire un'espansione ambiziosa, collaborando con operatori e partner di franchising affermati, essendo intenzionato a quasi raddoppiare la propria presenza in tutta l'area EMEA nei prossimi cinque anni*.

Per ulteriori informazioni su Blueprint e immagini, visitare: https://regional.newsroom.subway.com/blueprint.

Note per i redattori* Comprende le regioni dell'India, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Informazioni sui ristoranti Subway®Subway serve pasti preparati al momento e personalizzabili a milioni di ospiti ogni giorno. Ogni ordine è realizzato a mano utilizzando verdure croccanti, pane appena sfornato e ingredienti semplici e di qualità che contribuiscono a dare agli ospiti il giusto apporto di energia.

In tutto il mondo, gli oltre 35.000 ristoranti di Subway sono a conduzione indipendente e gestiti da migliaia di affiliati dedicati che servono le proprie comunità locali con cibo delizioso e alla portata di tutti a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Subway® è un marchio registrato a livello mondiale di Subway IP LLC o di una delle sue società collegate. © 2026 Subway.

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