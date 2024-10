Supermicro presenta nuovi server e sistemi con accelerazione GPU dotati delle CPU AMD EPYC™ serie 9005 e delle GPU AMD Instinct™ MI325X per i data center pronti per l'AI

I nuovi sistemi targati Supermicro consentono ai clienti di upgradare e consolidare i data center per i carichi di lavoro dell'AI

SAN JOSE, California, 11 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di complete soluzioni IT per l'AI, il cloud, lo storage e il 5G/edge, annuncia il lancio di una nuova serie di server, di sistemi con accelerazione GPU e di server di storage dotati di processori AMD EPYC™ serie 9005 e di GPU AMD Instinct™ MI325X. La nuova linea di prodotti H14 rappresenta una delle famiglie di server più estese del settore e comprende i sistemi Hyper, i server multi-nodo Twin e i sistemi GPU per l'inferenza AI, tutti targati Supermicro e tutti disponibili con opzioni di raffreddamento ad aria o a liquido. La nuova architettura core del processore "Zen5" implementa complete istruzioni vettoriali AVX-512 del percorso dati per l'inferenza AI basata su CPU e fornisce istruzioni per ciclo (IPC) superiori del 17% rispetto al precedente processore EPYC di quarta generazione, consentendo maggiori prestazioni per core.

La nuova famiglia H14 di Supermicro utilizza i più recenti processori AMD EPYC di quinta generazione, che supportano fino a 192 core per CPU con un TDP (thermal design power) massimo di 500W. Supermicro ha progettato nuovi sistemi H14, tra cui i modelli Hyper e FlexTwin™, in grado di soddisfare i requisiti termici più elevati. La famiglia H14 comprende anche tre sistemi per i carichi di lavoro dell'addestramento e dell'inferenza dell'AI, con il supporto di un numero massimo di 10 GPU dotate di CPU AMD EPYC serie 9005 come processore host e di due sistemi che supportano la GPU AMD Instinct MI325X.

"I server H14 di Supermicro vantano performance del benchmark SPECrate®2017_fp_base1 2,44 volte più veloci utilizzando la CPU EPYC 9005 a 64 core rispetto ai sistemi H11 di Supermicro basati sulle CPU EPYC serie 7002 di seconda generazione", ha affermato Charles Liang, presidente e amministratore delegato di Supermicro. "Questo significativo miglioramento delle performance consente ai clienti di aumentare l'efficienza dei data center dal punto di vista energetico, riducendone l'ingombro totale di almeno due terzi2 e aggiungendo al contempo nuove capacità di elaborazione AI. La famiglia di server H14 offre performance massime, densità ed efficienza energetica disponibili grazie alle opzioni di raffreddamento ad aria e a liquido di Supermicro, all'ampia scelta di design dei sistemi e alle comprovate Building Block Solutions.

"Le 'Building Block Solutions' di Supermicro hanno consentito all'azienda di fornire costantemente soluzioni time-to-market basate su AMD in numerosi e interessanti design di sistemi", ha affermato Forrest Norrod, vicepresidente esecutivo e direttore generale di Data Center Solutions Group presso AMD. "La nostra collaborazione con Supermicro, di pari passo con le loro competenze nella progettazione e produzione interna a livello mondiale, unitamente alla capacità di integrazione dell'azienda su scala rack dei sistemi raffreddati ad aria e a liquido, consente ai clienti di qualsiasi dimensione di generare time-to-value dalle CPU AMD EPYC e dalle GPU Instinct".

La gamma di server H14 di Supermicro è composta dalle seguenti famiglie di prodotti:

Hyper: il server aziendale di punta di Supermicro supporta performance massime da due CPU EPYC 9005 con un massimo di 192 core per CPU a 500W e fino a 9TB di memoria in 24 slot DIMM. Con uno chassis 1U dotato di un numero massimo di 12 alloggiamenti NVMe/SATA da 2,5", o con uno chassis 2U dotato di un numero massimo di 24 alloggiamenti NVMe/SATA da 2,5", il design di raffreddamento avanzato dell'Hyper include le CPU più performanti per l'uso negli impegnativi carichi di lavoro per l'inferenza AI, aziendali o sul cloud.

CloudDC: questo sistema versatile è ottimizzato per l'uso nei data center sul cloud e presenta una singola CPU EPYC 9005 con un numero massimo di 12 alloggiamenti per unità NVMe/SATA da 2,5" in uno chassis 1U. È stato progettato in base alla specifica OCP (Open Compute Platform) DC-MHS (Data Center Modular Hardware System), che garantisce la compatibilità con gli standard OCP.

GrandTwin™: GrandTwin è una piattaforma di elaborazione a quattro nodi che utilizza una singola CPU EPYC 9005 in un fattore di forma 2U molto denso. Questo sistema è spesso utilizzato in applicazioni cluster multiserver come storage a oggetti, virtualizzazione e applicazioni HPC.

FlexTwin™: FlexTwin è un sistema di elaborazione a performance e densità elevate a quattro nodi 2U dotati di due CPU EPYC 9005 per nodo. L'avanzato raffreddamento a liquido garantisce un'elevata efficienza energetica e consente il funzionamento delle CPU EPYC 9005 estremamente performanti per l'impiego in HPC, EDA e altri carichi di lavoro gravosi.

Sistema GPU 5U: il sistema GPU PCIe 5U basato su CPU EPYC di Supermicro supporta fino a 10 acceleratori double-width per applicazioni di progettazione e visualizzazione.

Sistema GPU 4U (raffreddato a liquido): questa piattaforma di acceleratori a 8 vie basata su CPU EPYC a densità elevata supporta acceleratori OAM nel fattore di forma 4U più compatto utilizzando un avanzato raffreddamento a liquido. È progettato per applicazioni AI e HPC a performance elevate.

Sistema GPU 8U: questo sistema acceleratore a 8 vie utilizza la GPU AMD Instinct MI325X congiuntamente alla CPU EPYC 9005 per l'addestramento AI LLM su larga scala. Lo chassis 8U ne consente l'implementazione in qualsiasi data center raffreddato ad aria.

I prodotti Supermicro H14 con CPU AMD EPYC sono disponibili da oggi per i test dei clienti tramite il programma JumpStart di Supermicro.

Supermicro presenterà le nuove soluzioni H14 all'AMD Advancing AI Day, il 10 ottobre 2024, al San Francisco Moscone Center.

1SPECrate®2017_fp_base pari a 485 utilizzando il server Supermicro A+ 2023US-TR4 e due CPU AMD EPYC 7702 a 64 core (https://www.spec.org/cpu2017/results/res2020q1/cpu2017-20200204-20866.html, consultato il 2 ottobre 2024) rispetto a SPECrate®2017_fp_base pari a 1670 utilizzando il server Supermicro AS-2126HS-TN e due CPU AMD EPYC 9555 a 64 core. I risultati dell'AS-2126HS-TN con CPU 9555 saranno pubblicati su www.spec.org/cpu2017/results il 10 ottobre 2024.

2In base alla comparazione SPECrate®2017_fp_base nella nota a piè di pagina (1), la riduzione del numero di sistemi che utilizzano AS-2126HS-TN con CPU 9555 rispetto a 2023US-TR4 con CPU 7702 è del 70,9%.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT totali con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

